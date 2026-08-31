El Manchester City prepara una nueva cesión para Claudio Echeverri

Claudio Echeverri está cerca de volver a salir del Manchester City a préstamo y el Benfica ya trabaja en la posibilidad de incorporar al argentino, en una negociación que todavía depende de algunos movimientos dentro del plantel portugués. Las conversaciones ya están en marcha y el club inglés analiza la propuesta antes de tomar una decisión definitiva.

A sus 20 años, el objetivo de Echeverri es encontrar un equipo que le garantice continuidad y le permita recuperar protagonismo después de una última temporada marcada por las cesiones.

🚨🔴⚪️ Benfica are working on deal to sign Claudio Echeverri on loan from Manchester City.



Discussions are underway based on exits, as @CLMerlo first reported. pic.twitter.com/PQULvsiSVT — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2026

Echeverri ya dio el sí

Según trascendió, el "Diablito" ya habría dado el visto bueno para convertirse en jugador del Benfica después de alcanzar un acuerdo con el club portugués sobre los términos de su contrato. El vínculo podría extenderse hasta 2031, aunque todavía resta definir la estructura definitiva de la operación con el City.

Además, el conjunto luso trabaja con la dirigencia inglesa para cerrar una cesión que incluiría una opción de compra. De esta manera, el club tendría la posibilidad de quedarse definitivamente con el mediocampista una vez finalizado el préstamo, siempre que decida ejecutar la cláusula acordada entre las partes.

Una nueva oportunidad para el Diablito

El mediocampista volvió al Manchester City después de pasar la segunda mitad de la temporada anterior en el Girona, donde disputó 17 encuentros. Antes de esa experiencia, había estado seis meses en el Bayer Leverkusen, sumando otros 11 partidos. Su llegada al fútbol europeo todavía no se tradujo en la continuidad que esperaba.

Manchester City v Inter Milan - Pre-Season Friendly | Eurasia Sport Images/GettyImages

Durante la actual pretemporada tuvo participación en amistosos frente al Inter, al Atlético de Madrid y las estrellas de la K-League, aunque en todos ingresó desde el banco. En el comienzo de la temporada 2026/27 tampoco consiguió asentarse: fue convocado apenas una vez en los primeros tres partidos y no sumó minutos.

En total, entre el Manchester City, el Leverkusen y el Girona, el argentino acumula 31 apariciones, con dos goles y dos asistencias; su único tanto con el conjunto inglés llegó en el Mundial de Clubes ante Al Ain.

Ahora, el desafío estará en Portugal, donde tendrá una nueva oportunidad para demostrar el talento que lo convirtió en una de las grandes promesas surgidas de River Plate y que llevó al City a apostar por su incorporación.

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