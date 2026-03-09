El Manchester City protege a Haaland antes del choque con el Real Madrid

Pep Guardiola tomó una decisión pensando en lo que viene. El entrenador del Manchester City dejó fuera de la convocatoria a Erling Haaland para el triunfo 3-1 frente al Newcastle United por la FA Cup, con el objetivo de que el delantero recupere ritmo físico antes del choque ante el Real Madrid en la UEFA Champions League.

El goleador noruego ni siquiera viajó a St James’ Park. El cuerpo técnico consideró más conveniente que permaneciera en Manchester realizando trabajos específicos para acelerar su puesta a punto tras la lesión que lo dejó fuera del triunfo 1-0 frente al Leeds United a finales de febrero.

Guardiola fue claro al explicar la decisión: prefirió que el delantero entrene y recupere ritmo competitivo antes que sumar minutos sin estar al ciento por ciento.

La búsqueda del ritmo tras la lesión

El técnico catalán explicó que la prioridad es que Haaland vuelva a encontrar su velocidad habitual, uno de los aspectos que más sufre tras cada período de inactividad.

“Después de una lesión, cuando baja el ritmo, siempre le cuesta recuperar esa velocidad real”, comentó Guardiola, quien remarcó que el delantero debería integrar la delegación que viajará a Madrid para disputar la ida de los octavos de final en el estadio Santiago Bernabéu.

El objetivo del City es que su principal referencia ofensiva llegue en condiciones óptimas para un partido que suele definir gran parte del rumbo de la eliminatoria.

El equipo inglés llegará al duelo europeo con una racha positiva: acumula once partidos sin derrotas desde la caída ante Bodø/Glimt en enero. Esa solidez reciente refuerza la confianza de Guardiola de cara al tramo decisivo de la temporada.

Además, el entrenador recuperó varias piezas importantes. Futbolistas como Jérémy Doku, Savinho, Nico González, John Stones y Nathan Aké volvieron a la titularidad frente a Newcastle después de superar distintos problemas físicos.

El técnico también reconoció que la pelea por la Premier League se complicó tras algunos resultados recientes, pero prefirió poner el foco en el desafío europeo.

Con Haaland cerca de regresar y un plantel recuperando piezas importantes, el City apunta a presentarse en el Bernabéu con todo su potencial para uno de los cruces más esperados de la Champions.

