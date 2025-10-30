El Manchester City se mueve para renovar el contrato de Rodri

Más allá de las lesiones que viene sufriendo, Rodri es de suma confianza para el Manchester City, por comodidad y confianza en su jerarquía y habilidad.

"Aún no hay fecha para el regreso de Rodri. Aún no está listo. Seguro que está mejorando, entrenando con nosotros parcialmente. Pero después de lo que pasó dos veces, incidentes musculares previos, veremos cómo evoluciona esta semana". En estas últimas horas, el técnico del Manchester City, el catalán Pep Guardiola, ha dejado bastante claro que no forzará el regreso de quien fuera ganador del Balón de Oro de la anterior temporada.

Según informa este miércoles el diario británico 'TBR Football', los 'Citizen' ya trabajan para alargar su contrato, que actualmente expira en 2027: "El City está trabajando en la renovación de Rodri; se ha recuperado de su lesión y, según me informan, las negociaciones avanzan. Rodri es una pieza clave para el City, ya que quieren asegurar la columna vertebral del equipo", cuenta el periodista Graeme Bailey.

Y lo explica de esta manera: "Donnarumma firmó un contrato a largo plazo, Dias y Haaland renovaron, y ahora confían en que Rodri también lo hará. Viana tiene sus planes y todo marcha bien. Si el City logra asegurar la continuidad de Rodri y Phil Foden en las próximas semanas, podrán concentrarse en reforzar el equipo; pero, en general, están muy satisfechos con la plantilla actual", sentenció.

Brentford v Manchester City - Premier League | Ryan Pierse/GettyImages

Parece que el futuro del mediocentro está cada día más lejos del Real Madrid, pero no hay que dejar nada librado al azar, teniendo en cuenta que el propio Madrid está a la expectativa.

En un mercado donde nada es definitivo, los ingleses se mueven con velocidad para evitar la aparición de la Casablanca. Por ahora, todo apunta a que Rodri seguirá siendo Citizen, y renovará su vínculo allí.

Más noticias sobre el mercado de fichajes