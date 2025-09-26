El Manchester United acuerda un primer fichaje "excelente" para el verano de 2026

El Manchester United ha llegado a un acuerdo para fichar al centrocampista colombiano de 17 años, Cristian Orozco, el próximo verano, según apuntan varios informes.

Los Diablos Rojos modificaron su política de fichajes en los últimos años y ahora exploran fichajes para jóvenes talentos en ciernes que esperan convertirse en futuras estrellas. Chido Obi, Diego Léon Ayden Heaven, Sékou Koné y Enzo Kana-Biyik se encuentran entre los que han fichado por Old Trafford en los últimos años.

El siguiente en incorporarse será el mediocampista defensivo Orozco. El periodista colombiano Pipe Sierra fue el primero en informar sobre su inminente traspaso al United, que posteriormente fue verificado por The Athletic, y que se concretará una vez que cumpla 18 años en julio de 2026.

Orozco, jugador del fútbol para Fortaleza CEIF después de dejar el equipo de desarrollo este año, es capitán de la selección sub-19 de Colombia y es muy respetado en su país natal.

🚨 Exclusiva: Principio de acuerdo para que Cristian Orozco (17) sea nuevo jugador del #ManUtd. El pivote de #FortalezaCEIF y capitán de Colombia Sub-17 viajará el otro año cuando cumpla la mayoría de edad 🇨🇴



👀 El vínculo lo cerraron junto al club Rojo F.C. @StakeColombia pic.twitter.com/PlSn7PpjMy — Pipe Sierra (@PSierraR) September 24, 2025

Como era de esperar, la noticia del inminente traslado de Orozco al United generó mucho ruido en Colombia, y el medio local El Colombiano buscó a varios de sus ex entrenadores de Rojo para pedirles comentarios.

“Con su carácter y estilo de juego, se consolidó en las selecciones Sub-15 y Sub-17”, recordó Campo Elías Santacruz. “A pesar de ser tan joven, siempre demostró liderazgo en los entrenamientos. Entrenó duro y, tanto dentro como fuera de la cancha, se comportó como un joven con experiencia. Sus compañeros lo ayudaron a crecer, y hoy podemos decir que es un gran ser humano".

Por su papel en el desarrollo de Orozco, Rojo ha estado involucrado en negociaciones con el United, según confirmó el técnico Álvaro Escobar.

“Tiene un estilo de liderazgo positivo que le ha permitido ser capitán de la selección colombiana”, explicó Escobar. “Se expresa bien y es receptivo. No se molesta cuando lo corrigen. Es un placer entrenarlo. Me alegré mucho cuando supe que podía ir al Manchester United”, cerró.

Más noticias sobre el mercado de fichajes