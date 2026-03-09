El Manchester United apunta a una joya española de la Serie A para reemplazar a Rashford

Con la mirada puesta en el próximo mercado de verano, el Manchester United ya empieza a perfilar los puestos que quiere reforzar. Uno de los principales objetivos del club inglés sería incorporar un nuevo extremo izquierdo para ampliar las variantes ofensivas de cara a la próxima campaña.

Actualmente, los Red Devils marchan terceros en la Premier League con 51 puntos y todo indica que estarán presentes en competiciones europeas la temporada que viene. Esa exigencia deportiva obligará a contar con un plantel más profundo para afrontar múltiples torneos.

En ese contexto, distintos reportes indican que el club de Old Trafford sigue de cerca al joven español Jesús Rodríguez, extremo del Como, una de las grandes revelaciones de la temporada en la Serie A.

La posible salida de Rashford abre un nuevo escenario

El interés por un nuevo atacante está vinculado a la situación de Marcus Rashford. El delantero inglés fue cedido al Barcelona la temporada pasada tras perder protagonismo bajo la dirección técnica de Ruben Amorim.

En el conjunto catalán encontró continuidad y firmó una campaña destacada, con 23 participaciones directas en goles en 37 partidos entre todas las competiciones. Ese rendimiento convenció al club blaugrana, que tendría decidido ejecutar la opción de compra cercana a los 30 millones de euros.

Si la operación se concreta, el United liberaría además un salario anual cercano a los 18 millones de euros, recursos que podrían reinvertirse en un futbolista joven con proyección.

En ese escenario aparece el nombre de Jesús Rodríguez, de apenas 20 años. El extremo llegó al Como el verano pasado procedente del Real Betis por alrededor de 28 millones de euros y rápidamente se ganó un lugar en el equipo dirigido por Cesc Fàbregas.

Durante la actual temporada suma 11 participaciones en goles en 28 partidos, la mayoría actuando por el sector izquierdo. Su perfil destaca por el desequilibrio en el uno contra uno, la capacidad para recortar hacia el centro y su facilidad para generar ocasiones: ya creó diez chances claras para sus compañeros.

El buen rendimiento del español ha acompañado la sorprendente campaña del Como, que pelea en la parte alta de la Serie A y se ubica cuarto con 51 puntos, incluso por delante de clubes históricos como Roma y Juventus.

Un fichaje posible si el precio acompaña

A pesar de la gran temporada, el club italiano podría verse obligado a considerar una venta importante. Las inversiones recientes en el mercado superan actualmente los ingresos del club, una situación que podría generar presión financiera para equilibrar cuentas y cumplir con el Fair Play Financiero de la UEFA.

En ese contexto, el Manchester United podría intentar una oferta cercana a los 46 o 52 millones de euros para convencer al Como.

El español no es el único nombre en carpeta: también aparece el atacante del RB Leipzig, Yan Diomande, aunque su precio rondaría los 100 millones de euros. Por eso, Rodríguez surge como una alternativa más accesible y con gran margen de crecimiento para el futuro del equipo de Old Trafford.

