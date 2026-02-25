El Manchester United apunta alto y pone la mira en dos figuras del Newcastle

El Manchester United ha comenzado a perfilar movimientos ambiciosos de cara al próximo mercado de transferencias. La directiva de Old Trafford tiene en la mira al Newcastle United, específicamente a dos piezas consideradas estratégicas para reforzar su estructura competitiva en la siguiente temporada.

El interés es directo y concreto por Sandro Tonali y Anthony Gordon, futbolistas que se han consolidado como referentes en su equipo. El club mancuniano entiende que necesita elevar el nivel en zonas clave si pretende volver a competir por los primeros puestos en Inglaterra y Europa.

🚨 Manchester United are interested in a 𝗗𝗢𝗨𝗕𝗟𝗘 𝗗𝗘𝗔𝗟 to sign midfielder Sandro Tonali and winger Anthony Gordon from Newcastle United.



They are aware it would need significant investment.



Para la media de contención, el nombre señalado es el de Sandro Tonali. El italiano aporta equilibrio, lectura táctica y capacidad para iniciar juego desde posiciones retrasadas. Su perfil encaja con la intención del United de fortalecer el centro del campo con mayor control y consistencia.

En el caso del extremo izquierdo, la prioridad es Anthony Gordon. El atacante inglés ha mostrado desequilibrio, velocidad y capacidad para romper líneas defensivas, cualidades que el United considera necesarias para potenciar su frente ofensivo y diversificar variantes por banda.

Sin embargo, la operación no sería sencilla. El Newcastle no tiene urgencia de vender y considera a ambos jugadores pilares de su proyecto deportivo. Por ello, cualquier negociación partiría de cifras elevadas que reflejen tanto el rendimiento actual como el potencial de crecimiento.

En los despachos de Manchester existe plena conciencia de que la inversión sería exponencial. Se estima que cada uno de los futbolistas podría alcanzar un valor cercano a los 100 millones de euros, cifra que convertiría la doble operación en una de las más costosas del mercado.

La dirigencia deberá analizar el impacto financiero y deportivo antes de avanzar formalmente. Incorporar a Tonali y Gordon implicaría una apuesta decidida por reconstruir el equipo en torno a talento joven, con margen de proyección y capacidad para sostener un proyecto a largo plazo.

Por ahora, el Manchester United mantiene el foco en el cierre de la temporada, pero en paralelo estudia escenarios de negociación. El interés por dos figuras del Newcastle marca una señal clara: el club está dispuesto a invertir fuerte para recuperar protagonismo en la élite europea.

