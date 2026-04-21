El Manchester United considera a estrella del Real Madrid como posible reemplazo de Casemiro

Casemiro dejará al Manchester United al final de la presente temporada para jugar en la Major League Soccer (MLS). El mediocampista brasileño dejará un hueco difícil de llenar para los Red Devils. En este contexto, la directiva del cuadro mancuniano ya se encuentra sondeando opciones para fortalecer la mitad del campo y la prioridad es una figura del Real Madrid: Aurélien Tchouaméni.

De acuerdo con el periódico The Telegraph, Tchouaméni es una posible opción de refuerzo para el United. Se cree que este imponente defensa ocupa un lugar destacado en la lista de reemplazos de Casemiro del United, y su exitosa trayectoria en el Real Madrid lo convierte en un jugador muy interesante. Aun así, todavía quedan muchos obstáculos por superar para que este fichaje se concrete.

El de Tchouaméni no sería un fichaje barato. El jugador de 26 años se encuentra en la plenitud de su carrera y aún tiene contrato hasta 2028. El Real Madrid fichó al talentoso centrocampista del Mónaco hace cuatro años por una elevada cifra cercana a los 80 millones de euros.

¿Tchouaméni llegará al Manchester United? | NurPhoto/GettyImages

Tras sumar títulos de La Liga y de la Liga de Campeones a su palmarés en 190 partidos con el que posiblemente sea el club más grande del planeta, la valoración de Tchouaméni casi con toda seguridad ha aumentado en este mercado inflado.

Según el reporte de The Telegraph, en caso de que el volante francés salga del Real Madrid, el club blanco buscará compensar su salida con un gran fichaje para no perder fuerza en la mitad del campo. Rodri, quien saldría del Manchester City a final de temporada, podría ser una de las opciones más viables para los merengues.

Aurélien Tchouaméni features prominently on Manchester United’s shortlist of candidates to replace Casemiro as they seek a new top-class No 6 this summer@TelegraphDucker has more on United's search for a midfielder ⬇️https://t.co/gai829G7md pic.twitter.com/6Tlz4iTlTq — Telegraph Football (@TeleFootball) April 20, 2026

Aunque Tchouaméni está en el radar de los Red Devils, no sería la primera opción. Según un reporte de The Athletic, el talentoso Elliot Anderson, del Nottingham Forest, sigue siendo el principal objetivo del Manchester United para reforzar el mediocampo.

Desafortunadamente para los Red Devils, se enfrentan a una dura competencia del Manchester City, que podría verse obligado a reemplazar a su pilar defensivo si Rodri cumple su deseo de fichar por el Real Madrid.