El Manchester United de Michael Carrick firma el mejor registro de la Premier League

Desde que Michael Carrick asumió el cargo de entrenador en enero, el Manchester United logró 10 victorias, dos empates y apenas dos derrotas en sus primeros 14 partidos de la Premier League, números que le permitieron sumar 32 puntos y posicionarse en la punta de la tabla, en base a solamente ese tramo del campeonato.

Traducido a una temporada completa, el equipo proyectaría 86 unidades, una cifra propia de un serio candidato al título y superior al ritmo que han sostenido en ese período el Arsenal de Mikel Arteta y el Manchester City de Pep Guardiola.

The Premier League table since Michael Carrick took over... 🤯



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Más que puntos, logró un equipo con identidad

Más allá de disipar la incertidumbre en torno a los resultados, la mejora del United no se limita a la tabla; recuperó agresividad ofensiva y una versión mucho más competitiva en los partidos grandes. En ese ciclo, solo el Liverpool convirtió apenas más goles que el conjunto de Carrick.

Además, el dato que más peso tiene es que el equipo logró victorias ante el City, el Arsenal y los dirigidos por Arne Slot, rivales directos y pruebas que terminaron de consolidar la candidatura del técnico de 44 años y darle estabilidad a un plantel golpeado por la falta de regularidad.

Manchester United v Liverpool - Premier League | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

Después de la caída ante el Leeds United por la treintaidosava fecha de la Premier League, el United reaccionó con carácter. Primero venció al Chelsea y luego superó al Brentford, resultados que terminaron de encaminar la clasificación a la próxima edición de la UEFA Champions League. Actualmente los Red Devils están 3eros en la tabla con 64 puntos, a 12 de los Gunners líderes y a seis de su escolta, el City.

Aunque el desempeño a corto plazo todavía es corto, los números son demasiado contundentes como para ignorarlos. Carrick no solo reinventó al United, sino que también se metió de lleno en la especulación por quedarse con el cargo de técnico de manera definitiva.

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