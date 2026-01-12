El Manchester United elige a su candidato favorito para entrenador interino

Michael Carrick ha emergido como el favorito para convertirse en el entrenador interino del Manchester United hasta el final de la temporada, según han revelado múltiples informes.

Tras decidir no nombrar de inmediato un sucesor permanente para Ruben Amorim, el United sigue en busca de su próximo entrenador . Los ex jugadores Carrick y Ole Gunnar Solskjær, este último quien disfrutó de una etapa permanente al mando entre 2019 y 2021, han mantenido conversaciones.

Wolverhampton Wanderers v Manchester United - Premier League | Andrew Kearns - CameraSport/GettyImages

El fin de semana se supo que las negociaciones con Solskjær habían resultado problemáticas en lo que respecta a su cuerpo técnico. La estructura actual del United consiste en un grupo improvisado de entrenadores de la academia, dado que todo el equipo de Amorim se marchó junto con él a principios de este mes.

Ahora, varios informes en los medios ingleses afirman que es Carrick quien está en la “pole position” en la carrera para hacerse cargo del United .

El Times y Sky Sports News afirman que es probable que el United confirme a su próximo entrenador interino en las próximas 48 horas, mientras que el Daily Mail agrega que hay esperanza dentro de Old Trafford de que se pueda tomar una decisión tan pronto como el lunes.

El entrenador interino Darren Fletcher insistió después de la eliminación de la FA Cup el domingo a manos de Brighton & Hove Albion en que no tenía "ninguna indicación" sobre cuándo terminaría su tiempo en el banquillo o quién vendría a reemplazarlo.

Manchester United Press Conference | Ash Donelon/GettyImages

Con algunas palabras de consejo para su sucesor, Fletcher advirtió al técnico interino del United que deben ofrecer apoyo urgente a un grupo "frágil" de jugadores que corren el riesgo de ver su temporada convertirse en un caos.

"Creo que se puede ver que los jugadores son frágiles, pero tienen que responder", dijo Fletcher. "La confianza es una de las cosas más importantes del fútbol americano, así que cuando no la tienes, tienes que esforzarte al máximo y luego la confianza regresa".

Es su turno, tienen que asegurarse de que tienen mucho por jugar esta temporada. Este equipo aún tiene la calidad suficiente para triunfar esta temporada, pero tienen que esforzarse al máximo.

Fletcher añadió: «Es una enorme responsabilidad liderar este club. Lo he dado todo y me decepciona no haber ganado ningún partido».

Creo que hay algunas cosas buenas, pero al final no fue suficiente. Estoy más decepcionado que nadie. Me importa el club, quiero que le vaya bien y que les vaya bien a los jugadores. Lo digo en serio. He tenido mi etapa como jugador y he disfrutado cada minuto.

Ahora se trata de ellos. Tenemos que ayudarlos, el club tiene que ayudarlos, ellos tienen que ayudarse a sí mismos.