El Manchester United entra en la carrera por el fichaje de un objetivo del Manchester City y del Tottenham

El Manchester United es un serio rival del Manchester City y del Tottenham Hotspur en la búsqueda del goleador extremo del Bournemouth, Antoine Semenyo, según las últimas informaciones.

Los red devils invirtieron unos 268,4 millones de dólares en tres nuevos delanteros este verano (Matheus Cunha, Bryan Mbeumo y Benjamin Šeško) y aunque parece que han dado sus frutos, no perderían la ocasión de sumar un nuevo atacante.

Si la falta de gol fue el mayor problema del equipo en una temporada históricamente floja, en la Premier League 2025/26, el United está marcando con mucha más frecuencia esta temporada. Tras 16 jornadas, el equipo de Ruben Amorim ha marcado 30 goles en el campeonato. Es la misma cantidad que el líder, el Arsenal, mientras que solo el Manchester City (38) ha marcado más.

Se pensaba que el mediocampo, donde el United ha tenido dificultades para controlar los partidos, sería la siguiente prioridad. Sin embargo, el oportunismo, como suele ocurrir en el mercado de fichajes, podría obligar a fichar a otro atacante.

La marcha temporal de Mbeumo y Amad para participar en la Copa Africana de Naciones con Camerún y Costa de Marfil, respectivamente, pone de manifiesto una posible falta de profundidad, especialmente con Šeško recién regresando de una lesión. Independientemente de que los jugadores estén ausentes con sus selecciones, incluso un par de lesiones en la delantera podrían dejar al United con pocas opciones de gol. Y ahí es donde puede entrar Semenyo.

Antoine Semenyo marcó esta semana su séptimo gol de la temporada en la Premier League | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

Sky Sports informa que el United está “firmemente en la carrera” por Semenyo, ya que la cláusula de rescisión de unos 77 millones de euros del internacional ghanés está a punto de activarse el próximo mes. El City sigue de cerca la situación y el Tottenham también está en la puja, pero el United considera que la cláusula de rescisión es una oportunidad que debe “considerar seriamente”, aunque no fuera el plan original fichar a otro delantero.

Aun así, Semenyo, que marcó contra el United en Old Trafford el lunes por la noche, en el emocionante empate 4-4 del Bournemouth, ha despertado interés durante algún tiempo. No es una reacción instintiva.

Sin embargo, la salvedad para cualquier enfoque es que no impacta negativamente el dinero que estará disponible para gastar en un nuevo mediocampista cuando llegue el verano: Elliot Anderson, Adam Wharton, Carlos Baleba, Conor Gallagher, João Gomes, André, Angelo Stiller y Éderson son ocho posibles opciones vinculadas, con precios que oscilan entre £ 30 y £ 100 millones.

Amorim niega la necesidad de reclutar defensores

Tras haber marcado cuatro goles y contar con uno de los ataques más potentes de la Premier League, el United no logró sumar los tres puntos contra el Bournemouth debido a la fragilidad defensiva.

Rubén Amorim está satisfecho con sus defensores | Zohaib Alam - MUFC/GettyImages

Los dos goles encajados en rápida sucesión justo después del descanso han sido un problema recurrente esta temporada, especialmente en el empate 2-2 contra el Nottingham Forest el mes pasado. En defensa, 26 goles encajados le otorgan al United el sexto peor récord de la Premier League en lo que va de temporada.

Amorim señaló tras el partido contra el Bournemouth que su equipo está presionando bien y, por lo tanto, defendiendo como le gustaría en las zonas altas del campo, pero no dentro y alrededor de su propia área.

Sin embargo, refutó la idea de que el United pudiera solucionar los problemas reclutando más defensas, insistiendo en que los jugadores actuales tienen suficiente talento para mejorar.

“Creo que estamos presionando mejor, controlando mejor los partidos lejos de nuestra portería”, dijo. “Pero necesitamos trabajar mucho en la defensa del área”.

Añadió más tarde: “Tenemos jugadores de calidad atrás, solo necesitamos ser mejores como equipo defendiendo... solo necesitamos trabajar juntos y mejorar a nuestros jugadores porque tienen la calidad para defender mejor”.

