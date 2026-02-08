El panorama interno en el Manchester United empieza a redefinirse y la dirigencia del club evalúa seriamente la posibilidad de que Michael Carrick continúe como entrenador la próxima temporada si logra sostener el nivel de resultados que viene mostrando desde que asumió de manera interina. Lo que en un principio fue pensado como una solución transitoria, hoy se analiza con mayor proyección.

Carrick fue designado con el objetivo de estabilizar al equipo y administrar la transición tras la salida del cuerpo técnico anterior. Bajo su conducción, el United encadenó cuatro victorias consecutivas en la Premier League. El club no alcanzaba este registro desde febrero de 2024. La última de ellas fue el triunfo por 2-0 frente al Tottenham y consolidó una racha perfecta de 12 puntos sobre 12 posibles.

Ese recorrido permitió a los Diablos Rojos afirmarse en puestos de la Champions League, con 44 puntos, y abrir una pequeña brecha sobre competidores directos como el Chelsea y el Liverpool. Además, el equipo quedó a solo dos unidades del podio, actualmente ocupado por el Aston Villa.

Más allá de los números, en la cúpula dirigencial se valoran algunos ajustes estructurales que aportaron mayor equilibrio. El regreso a una línea defensiva de cuatro, la reubicación de Bruno Fernandes en zonas más cercanas al área rival y el protagonismo otorgado a Kobbie Mainoo son aspectos que el club identifica como señales de una idea firme. Esa fórmula se reflejó también en el último triunfo, ya que Mainoo y Fernandes fueron determinantes en el primer gol, convertido por Bryan Mbeumo, mientras que el capitán portugués selló el resultado en el tramo final.

De todos modos, el club no tomará una decisión inmediata. La postura del directorio es aguardar hasta el cierre de la temporada antes de definir el futuro del banco. La clasificación a la próxima Champions aparece como un factor clave en esa evaluación, especialmente por el impacto económico que esto representa para una institución que en la última década alternó presencias y ausencias en el máximo torneo continental.