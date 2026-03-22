El Manchester United inició contactos para el fichaje de Bruno Guimaraes

Bajo el mando de Michael Carrick, el Manchester United recobró protagonismo, ya que logró hilar once partidos consecutivos sin perder en la Premier League hasta que el Newcastle United le puso un alto el 4 de marzo, sin embargo, dicha situación ayudó a que el club pudiera colocarse entre los primeros sitios de la liga, apareciendo en estos instantes en el tercer peldaño con 55 puntos.

📈 STAT: Most points since Michael Carrick’s first game in charge of Manchester United:



1️⃣ Man Utd — 22

2️⃣ Arsenal — 21

3️⃣ Manchester City — 18



[@StatmanDave]



That’s only 9 points short of Rúben Amorim’s total (31 points) from 21 games this season. pic.twitter.com/F0qxyAcrC0 — mufcytp (@mufcytp) March 16, 2026

Gracias a esto, los Red Devils tendrían boleto en mano para volver a las competencias internacionales, siempre y cuando mantenga el buen ritmo y se queden al menos entre los primeros cinco lugares. Debido a esto, el conjunto rojo incluso estaría pensando en cómo reforzarse para poder pelear por los diferentes títulos.



Desde hace un tiempo ha sonado con fuerza que al ManU le interesa el brasileño Bruno Guimaraes, que milita con las Urracas, pero ahora es un hecho que se han acercado para preguntar las condiciones para poder hacer el fichaje, el cual podría costarles alrededor de 80 millones de euros, según el medio Reuters.



El mediocentro de 28 años se ha consolidado como una de las piezas claves del Newcastle debido a su capacidad para recuperar, distribuir y liberar el juego desde el centro del campo. No obstante, no sólo los de Old Trafford han puesto sus ojos sobre él, sino también otro grande como el Real Madrid de España, que amenaza con frustrar los planes de los británicos.

🚨 𝗝𝗨𝗦𝗧 𝗜𝗡: Manchester United have already made contact with Bruno Guimarães' agents.



The player is United's primary midfield target and would cost around €70m.



— @UOLEsporte pic.twitter.com/2zdLi6aFQO — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) March 21, 2026

Hace unas semanas se reportó que el mismo brasileño Carlos Casemiro habría recomendado a la directiva del ManU que su compatriota sería el hombre ideal para reemplazarlo en el equipo, recordando que el exmerengue se marchará de los Red Devils una vez que culmine la temporada.



Pese a estos rumores, está el otro lado de la moneda, ya que el director técnico de los Magpies, Eddie Howe, ha mostrado su molestia por las especulaciones del posible traspaso del sudamericano, pues eso podría ser una distracción para el futbolista y el club, quienes buscan asegurar un boleto a las competencias europeas de la siguiente campaña.



“No voy a ser descortés, ya que este no es el lugar adecuado para ello, pero para mí es simplemente una historia sin sentido. Decir que nuestro capitán está en conversaciones con otro club es, ante todo, una falta de respeto hacia Bruno: él está totalmente comprometido aquí. Bruno es nuestro capitán, está totalmente comprometido, ahora mismo está lesionado y su único objetivo es recuperar la forma física”, declaró el timonel.

🚨🚨🎙️| Eddie Howe on Bruno Guimaraes' links to Manchester United:



"For me, it’s a nonsense story. Is it a problem for us? I don't necessarily think it is a problem for us.



"But it is unwanted news, I suppose, is the best way to put it. You don't want the players distracted.… pic.twitter.com/5l7qOh420A — centredevils. (@centredevils) March 20, 2026

Al final, según ESPN Brasil, Guimaraes ha pospuesto cualquier decisión sobre su futuro hasta después del Mundial, pero a la vez, el medio aseguró que habría una intensa lucha entre el Manchester United y el Real Madrid por el fichaje del brasileño.