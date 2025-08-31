El final del mercado se acerca y el Manchester United acelera sus movimientos en busca de un guardameta. Según ha adelantado Fabrizio Romano, el club de Old Trafford ha realizado en las últimas horas un nuevo acercamiento al Aston Villa y al entorno de Emiliano ‘Dibu’ Martínez, con el objetivo de explorar la posibilidad de un traspaso.

La operación no se presenta sencilla. El Villa considera a Dibu como un jugador clave dentro del proyecto de Unai Emery, pero la presión del calendario y la insistencia del United han reabierto un escenario que parecía cerrado hace semanas. El argentino, campeón del mundo en Qatar, se ha consolidado como uno de los porteros más fiables de la Premier League y su salida supondría un golpe importante para los de Birmingham.

La parte positiva para los red devil es que, según Fabrizio Romano, ya han llegado a un acuerdo con el guardameta argentino.

🚨 Manchester United have agreed personal terms with Emiliano Martínez and approached Aston Villa!



As exclusively revealed this morning, Dibu is back as concrete option for #MUFC if Lammens deal doesn’t happen.



Talks well underway now. pic.twitter.com/rB7piyzk4F — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2025

Paralelamente, los ‘Red Devils’ mantienen conversaciones con Senne Lammens, joven guardameta belga del RB Leipzig. Sin embargo, el club quiere tener un plan alternativo si ese fichaje no se concreta antes del lunes. La dirección deportiva, encabezada por Dan Ashworth, trabaja contrarreloj para garantizar competencia y seguridad en una portería que ha sido cuestionada en los últimos meses.

Con menos de 48 horas por delante, la situación sigue abierta. El United busca dar un golpe de efecto con la incorporación de un portero de garantías, y Dibu Martínez aparece de nuevo en el centro de la escena. El desenlace, inminente.