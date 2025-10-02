El Manchester United lidera la carrera por el fichaje del delantero mejor pagado de la Serie A

El Manchester United es uno de los clubes más interesados ​​en fichar al delantero de la Juventus, Dušan Vlahović. La operación quizás se haga en enero de 2026, aunque existe competencia nacional e internacional por el jugador serbio.

Vlahović fue objeto de diversas especulaciones durante el mercado de fichajes de verano, al entrar en los últimos 12 meses de su lucrativo contrato con la Juventus. El jugador de 25 años presume de un minimalismo hipnótico a la hora de jugar, con un promedio de un disparo cada 8,3 toques a lo largo de su carrera en la Serie A. Sin embargo, cuando se le acaba el gol, como ocurrió la temporada pasada, Vlahović tiene poco a lo que recurrir.



Hellas Verona FC v Juventus FC - Serie A | Image Photo Agency/GettyImages

El delantero permaneció en la Juve, rechazando todas las ofertas que le llegaron durante el verano, pero ha vuelto a estar disponible para la venta en 2026, según la Gazzetta dello Sport. El Manchester United tiene un gran interés en Vlahović, al igual que su rival de la Premier League, el Chelsea.

El número 9 de la Juve es el jugador mejor pagado de la Serie A, con un salario anual de 12 millones de euros (10,5 millones de libras, 14,1 millones de dólares). Las expectativas del club de una tarifa adecuada se han desplomado, y se habla de tan solo 10-15 millones de euros como una suma aceptable en enero, considerando que estaría disponible como fichaje libre cuando su contrato expire en junio. Liberarse de seis meses del salario de Vlahović se considera para la Juve un impulso significativo.

El United invirtió más de 230 millones de euros durante el mercado de fichajes de verano en una delantera renovada, cuya pieza central es el delantero esloveno Benjamin Šeško. Sin embargo, el equipo de Ruben Amorim apenas ha experimentado una mejora considerable en sus resultados, aunque sus estadísticas ofensivas subyacentes son más alentadoras.

El Bayern Múnich, el gran rival del Manchester United por Vlahovic

Villarreal CF v Juventus - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2 | Daniele Badolato - Juventus FC/GettyImages

La Juventus cuenta con un excedente de delanteros tras las incorporaciones de Loïs Openda y Jonathan David durante el verano. Sin embargo, podrían verse obligados a retener a Vlahović hasta que finalice su contrato.

Según BILD, se cree que el Bayern Múnich está considerando al imponente delantero como una opción asequible para el próximo verano. Se ha vinculado repetidamente a Harry Kane con una posible salida en 2026, cuando se espera que esté disponible por 65 millones de euros debido a una cláusula en su contrato, y la atención ya se centra en su posible sucesor.

Vlahović no ofrece ninguna de las capacidades creativas de Kane, pero podría aprovechar las oportunidades que le genere la flota de ingeniosos mediapuntas del Bayern en la delantera.

