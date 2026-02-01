El Manchester United no puede negarse a aceptar la opción de compra por Marcus Rashford

El nombre de Marcus Rashford vuelve a colocarse en el centro del tablero del FC Barcelona. Según informa Mundo Deportivo, si el Barça decide abonar la cláusula de compra de 30 millones de euros, el Manchester United estaría obligado a traspasar al futbolista, incluso aunque su intención fuese mantenerlo en la plantilla. Una circunstancia contractual que abre un escenario más que interesante para la dirección deportiva azulgrana.

La información llega, además, en un momento clave a nivel deportivo. Ayer, ante el Alavés, Rashford alcanzó los dobles dígitos con la camiseta del Barça gracias a su gol, una cifra que resume a la perfección su impacto silencioso pero constante. El atacante inglés acumula ya 10 goles y 10 asistencias esta temporada, números de jugador capital… pese a haber asumido en muchos tramos un rol secundario dentro del equipo.

Rashford no ha sido siempre titular indiscutible, ni el foco mediático ha recaído sobre él como sobre otras estrellas del vestuario. Sin embargo, su rendimiento ha sido incuestionable: aparece en partidos cerrados, aporta profundidad, amenaza al espacio y suma cifras decisivas cuando el equipo lo necesita. Un perfil que Hansi Flick —y antes su cuerpo técnico— valora especialmente por su disciplina táctica y su capacidad para adaptarse a distintos registros ofensivos.

La gran pregunta ahora es económica. Treinta millones por un futbolista de 28 años, internacional contrastado y con estos números parece una oportunidad de mercado difícil de ignorar, especialmente en el contexto actual. Más aún sabiendo que el Manchester United no tendría margen de maniobra si el Barça ejecuta la cláusula.

En los despachos del Camp Nou se impone la cautela, pero también la evidencia: Rashford ya ha demostrado sobre el césped que puede marcar diferencias sin necesidad de ser protagonista absoluto. Y a veces, los fichajes más rentables son precisamente esos.