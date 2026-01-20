El Manchester United no quiere vender a Joshua Zirkzee

En cada mercado de pases, ya sea verano o invierno, los futbolistas que son relegados de las plantillas buscan salir para tener protagonismo en otro club.

En este caso hablaremos del Manchester United y Joshua Zirkzee, quien viene sintiéndose frustrado por su escaso impacto y falta de titularidades. Pero el club no quiere venderlo y cerró todas las negociaciones por él.

Incluso, el director deportivo de la Roma, Frederic Massara, confirmó que Old Trafford no quiere interrupciones tras el cambio de entrenador. El futbolista neerlandés ya tenía un acuerdo con el equipo de la capital de Italia para un contrato hasta 2030, pero el United rechaza las ofertas de préstamo con opción de compra.

El Manchester United ha bloqueado las negociaciones para vender o prestar a Joshua Zirkzee.

De esta manera, los Red Devils cierran la puerta a su salida en el mercado de invierno, a pesar del interés de la Roma y la frustración del jugador por la falta de minutos bajo el viejo entrenador, Rúben Amorim, situación que se modificó con la llegada de Michael Carrick.

🚨 Manchester United have not opened talks with Roma over Joshua Zirkzee. Despite missing the City win with a knock, Roma do not expect United to let him leave this month.



[@TheAthleticFC] pic.twitter.com/PQReRsXDYy — SimplyUtd (@SimplyUtd) January 20, 2026

El club inglés busca mantenerlo en la plantilla, especialmente con la plantilla reducida ante diferentes lesiones que se vienen suscitando, aunque el jugador presiona por jugar como titular, algo que no le garantiza Michael Carrick pero sí el futbolista se ve con más chances en esa línea.

La paciencia de Joshua Zirkzee había llegado a su límite. El delantero neerlandés quería salir del Manchester United en enero tras perder protagonismo, es que a pesar de haber sido una de las apuestas ofensivas más prometedoras del equipo, Zirkzee lleva disputados minutos apenas por encima de los 120 en lo que va de temporada, repartidos solamente en duelos de la Premier League.

Por último, lo que más ruido le hace al neerlandés de 24 años es el temor que esta situación le comprometa su futuro con la selección de los Países Bajos, donde ya se quedó fuera de la última convocatoria de Ronald Koeman para las eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

