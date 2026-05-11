El Manchester United planea una reconstrucción y podría sufrir nueve bajas

Con el objetivo de volver a competir en la élite europea y reconstruir una base capaz de pelear más arriba en la Premier League, en el Manchester United ya empiezan a perfilarse varias salidas y, entre ellas, una de las que más ruido genera es la de Manuel Ugarte.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

Ugarte, con la puerta entreabierta

Con contrato vigente hasta 2029, la etapa del volante uruguayo en Inglaterra podría terminar mucho antes de lo esperado. Llegó desde el Paris Saint-Germain en 2024 como una apuesta fuerte, pero nunca logró asentarse del todo; su participación en la temporada fue irregular y la continuidad esperada nunca apareció.

🚨🦁 Manuel Ugarte was a very concrete topic at Galatasaray last summer. Talks had already taken place, but the move did not happen.



Ugarte is planning a transfer in the summer. Contract at Manchester United valid until 2029. Open race. Many options. #MUFC 🇺🇾 pic.twitter.com/AJnV5pJcoR — Florian Plettenberg (@Plettigoal) May 7, 2026

En el club entienden que el mediocampo será una de las zonas a reforzar. La salida ya confirmada de Casemiro no necesariamente abriría espacio para Ugarte, ya que la idea es incorporar un nuevo titular que acompañe a Kobbie Mainoo. En esa línea, el jugador empezó a analizar alternativas para relanzar su carrera.

Un contexto que nunca lo ayudó

La llegada del volante se produjo en uno de los momentos más inestables del Manchester United. La incertidumbre institucional, los cambios de entrenador y los malos resultados afectaron su adaptación desde el inicio.

Su primer partido como titular en la Premier League terminó con una dura derrota frente al Tottenham Hotspur y, desde entonces, perdió terreno. Más tarde, el arribo de Ruben Amorim -quien ya lo había dirigido en el Sporting CP- parecía ofrecerle un escenario favorable, pero el equipo atravesó una temporada muy por debajo de las expectativas y el mediocampista nunca logró consolidarse.

Manchester United v Liverpool - Premier League | Zohaib Alam - MUFC/GettyImages

A su vez, Ugarte no sería el único en lista para despedirse de Old Trafford. Además de Casemiro, también se barajan las posibles salidas del arquero Altay Bayındır, el defensor Tyrell Malacia y delanteros como Marcus Rashford -actualmente en el FC Barcelona-, Joshua Zirkzee y Jadon Sancho.

El caso de Rashford todavía permanece bajo suposición. Tras su cesión, el conjunto catalán no termina de definir si avanzará por su fichaje, mientras que Sancho difícilmente vuelva a tener lugar. También se da por hecho que Rasmus Højlund seguirá su carrera en el Napoli.

En Old Trafford saben que no alcanza con retoques. El regreso a la Champions obliga a elevar el nivel y el club entiende que necesita decisiones fuertes. Por eso, el mercado no solo marcará quiénes llegan, sino también quiénes dejan de formar parte del nuevo proyecto.

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