Se dice que el contrato del centrocampista del Manchester United, Bruno Fernandes, incluye una cláusula de rescisión para facilitar su transferencia al extranjero.

Fernandes coqueteó con las miradas de admiración de Arabia Saudí, manteniendo conversaciones concretas con el Al Hilal sobre un traspaso multimillonario durante el verano antes de comprometer su futuro con el United e insistir en que solo se habría marchado si los Red Devils ya no lo quisieran.

Los vínculos con Oriente Medio han sido discretos desde entonces, pero Fernandes avivó el fuego con una impactante entrevista a principios de esta semana, en la que afirmó que el United sí quería venderlo al Al Hilal, pero no tuvo el coraje de decírselo en persona.

Tras haber insinuado traspasos tanto a LaLiga española como a la Serie A italiana, el futuro de Fernandes con el United parece más incierto que nunca, y la actualización del Daily Mail sobre una posible cláusula de rescisión no hace más que alimentar la especulación.

El informe afirma que el contrato de Fernandes incluye una cláusula de rescisión de 56,6 millones de libras (75,7 millones de dólares), activa solo para clubes fuera de la Premier League.

El Manchester United se muestra firme sobre la salida de Fernandes

La entrevista de Fernandes sorprendió a muchos | Richard Martin-Roberts - CameraSport/GettyImages

A pesar de las sorpresivas declaraciones de Bruno, el internacional portugués ha subrayado en repetidas ocasiones su deseo de permanecer en el United tanto tiempo como sea necesario.

Según Fabrizio Romano, los responsables del United insisten en que Fernandes aún tiene un sitio en Old Trafford. En respuesta a su entrevista, los Red Devils dejaron claro que no tienen planes de vender al jugador de 31 años de edad.

A medida que se acerca el mercado de fichajes de enero, las posibilidades de que Fernandes se marche son increíblemente escasas, pero no será así este verano, cuando se espera que la ex estrella del Sporting CP reflexione sobre su futuro en el club en torno al Mundial 2026.

Se espera que los pretendientes saudíes reaviven su interés, y la abierta admisión de Fernandes de su deseo de jugar en La Liga y la Serie A podría despertar aún más el interés de esos países, así como su deseo de volver a Lisboa antes de retirarse.

El mensaje de Bruno, al menos públicamente, es claro. Ha confirmado repetidamente su deseo de quedarse en el United y, al mismo tiempo, su disposición a marcharse en cuanto los directivos decidan venderlo. En teoría, la decisión recaerá en el United, que es conocido por estar considerando una costosa renovación del mediocampo.