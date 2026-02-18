El Manchester United se interesa en el fichaje de Alejandro Balde

Uno de los puntos altos del FC Barcelona en el último tiempo es Alejandro Balde, que se muestra firme en el lateral izquierdo del armado de Hansi Flick, aunque alterne con Gerard Martín para algunos compromisos. Si bien jugar en el FCB es un sueño para todo futbolista, eso no quita que otros clubes importantes vayan a por él en los mercados de fichajes.

Según informó TeamTalk, el Manchester United estaría considerando realizar una oferta de 40 millones de euros para hacerse del jugador que tiene contrato hasta el 2028 con el club de la Ciudad Condal.

A pesar de esto, hay dos factores importantes a tener en cuenta en favor de la entidad catalana: el primero es la cláusula de salida de 1000 millones de euros que tiene el internacional español, mientras que la segunda es la firme convicción de contar con él a pesar de que no esté atravesando su mejor momento en la plantilla de Flick.

En la actual campaña suma 32 partidos y tres asistencias en el equipo que está en semifinales de la Copa del Rey, que ganó la Supercopa de España y que aguarda por su rival de los octavos de final de la UEFA Champions League.

En el acumulado, el joven de 22 años lleva jugados 158 encuentros con la camiseta Blaugrana, con tres goles y 21 pases gol. Fue dos veces campeón de LaLiga, una vez de la Copa del Rey y a su corta edad ya levantó tres Supercopas de España, ilusionándose con ampliar su palmarés en esta temporada 2025/26.

Además, fue internacional con la selección absoluta de España en siete oportunidades y se perfila como uno de los futbolistas que integrarán la lista final de Luis de la Fuente para el Mundial 2026 que tendrá a la Furia Roja como una de las candidatas.

