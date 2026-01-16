El Manchester United sigue de cerca a Murillo para reforzar su defensa en verano

El Manchester United ya trabaja en la planificación de la próxima temporada y uno de los nombres que ha ganado fuerza en las últimas horas es el del defensa central del Nottingham Forest, Murillo. Según diversos informes en Inglaterra, el club de Old Trafford está considerando seriamente su fichaje de cara al próximo verano, consciente de que la zaga es una de las líneas que más refuerzos necesita.

Pese a que los resultados han mejorado respecto a la campaña anterior, todavía existen dudas estructurales en el equipo heredado por el técnico interino Michael Carrick. A la espera de que el club nombre a un entrenador permanente, todo apunta a que los ‘Red Devils’ serán muy activos en el mercado estival, con la defensa como una de las grandes prioridades.

La situación de Maguire abre la puerta a un nuevo central

Manchester United Training Session | Ash Donelon/GettyImages

Uno de los factores que ha puesto en alerta al Manchester United es la situación contractual de Harry Maguire, cuyo vínculo con el club se acerca a su tramo final. Ante la posibilidad de una salida, la dirección deportiva ya maneja alternativas y Murillo aparece como uno de los perfiles mejor valorados.

El central brasileño es considerado un jugador “prominente” en la agenda del United. Aunque tiene contrato con el Nottingham Forest hasta 2029, se cree que el futbolista estaría abierto a dar un salto de nivel, especialmente si llega una oferta de un club con aspiraciones europeas.

Un central cotizado en la Premier League

Nottingham Forest FC v Newcastle United FC - Premier League | Ritchie Sumpter/GettyImages

El interés del United no es exclusivo. Desde su llegada a la Premier League en el verano de 2023, Murillo ha dejado actuaciones muy sólidas, lo que ha provocado que clubes como Chelsea y Liverpool también sigan de cerca su evolución. Su potencia física, capacidad para anticipar y buena salida de balón le han convertido en uno de los defensores jóvenes más atractivos del campeonato.

El propio jugador ya dejó claro en el pasado que su paso por el Nottingham Forest formaba parte de un plan a largo plazo. En el podcast Benja Me Mucho, Murillo reconoció que veía al club como un trampolín hacia uno de los grandes de Inglaterra.

“Soñaba con jugar en la Premier League y lo tenía presente. Pensé: ‘Iré al Nottingham Forest, tendré un buen año y luego iré a un gran club’”, explicó. “Elegiría al Manchester City, aunque sería más difícil ser titular. También están el Arsenal y el Liverpool. Sería una gran oportunidad para demostrar mi fútbol en un club grande”.

Decisiones clave por los contratos que expiran

Más allá del caso Maguire, el Manchester United se enfrenta a un verano decisivo en materia contractual. De cara a 2026, varios jugadores importantes entrarán en los últimos meses de sus contratos, lo que obligará al club a tomar decisiones estratégicas.

Uno de ellos es Casemiro, pieza clave en el centro del campo y uno de los futbolistas de mayor confianza para Ruben Amorim tras un inicio irregular con el técnico portugués. El United dispone de una opción para ampliar su contrato por 12 meses, pero existe reticencia a activarla debido a su elevado salario, el más alto de la plantilla. Se espera que en los próximos meses se abran conversaciones para una renovación a la baja.

También están pendientes los futuros de Tyrell Malacia y del portero suplente Tom Heaton, ambos en la recta final de sus contratos.

Murillo, una apuesta de futuro para Old Trafford

Con varios frentes abiertos y una defensa que necesita renovación, Murillo encaja en el perfil de central joven, con experiencia en la Premier League y margen de crecimiento que busca el Manchester United. Si el club logra resolver su situación en el banquillo y define un proyecto sólido, el brasileño podría convertirse en uno de los nombres propios del próximo mercado de verano en Old Trafford.

