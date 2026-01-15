Mercado de fichajes: Rashford frena operación de 100 millones del Manchester United; Vinicius Jr, Cole Palmer y más

El mercado se mueve en silencio, pero con decisiones que pueden cambiar el rumbo de varios gigantes europeos. Posturas firmes de jugadores clave, negociaciones que se enfrían antes de nacer y clubes obligados a replantear sus planes marcan el pulso de las últimas horas. Entre la Premier League y LaLiga, aparecen nombres que pesan, cifras que asustan y proyectos que podrían tomar giros inesperados.

Premier League

La firme determinación de Marcus Rashford de jugar en el Barcelona ha frustrado las aspiraciones del Manchester United de incluir al extremo en un intercambio con el Paris Saint-Germain por Bradley Barcola, delantero tasado en 100 millones de euros (116.5 millones de dólares). (Fuente: CaughtOffside)

Paris Saint-Germain v Paris FC - French Cup | Jean Catuffe/GettyImages

El Barcelona también está interesado en mantener al internacional inglés, pero “no tiene planes” de activar la opción de compra de 30 millones de euros (35 millones de dólares) incluida en su cesión desde el United. El club catalán ha planteado dos opciones: reducir el precio de venta o aceptar un segundo préstamo con una obligación de compra condicionada. (Fuente: talkSPORT)

La Juventus ha frenado el interés del Liverpool por Kenan Yıldız al dejar claro que el extremo, valorado en 100 millones de euros, firmará próximamente una renovación de contrato. (Fuente: TEAMtalk)

El delantero del Manchester City, Omar Marmoush, ha sido ofrecido este mes al Galatasaray. El internacional egipcio solo contempla una cesión y también despierta interés del Tottenham Hotspur y del Aston Villa. (Fuente: Haber Sarikirmizi)

El Liverpool es descrito como el “destino soñado” de Micky van de Ven si deja el Tottenham este verano. El Real Madrid ya había sido vinculado anteriormente con el defensor central. (Fuente: Indykaila)

El Chelsea está interesado en fichar a Anis Hadj-Moussa, del Feyenoord, tras su destacada actuación con Argelia en la Copa Africana de Naciones. Ya hubo contacto con su agente de cara a un posible movimiento invernal. (Fuente: Foot Mercato)

Se considera “muy poco probable” que el Liverpool autorice la salida a préstamo de Federico Chiesa este mes, pese al interés de la Juventus. (Fuente: The Athletic)

El contrato de Cole Palmer con el Chelsea no incluye una cláusula de rescisión que pueda activarse si el club no clasifica a la Champions League. (Fuente: Indykaila)

El Manchester United ha catalogado al mediocampista del Reims, Patrick Zabi, como el “nuevo Paul Pogba”. El club francés, que compite en la segunda división, exige 25 millones de euros por el jugador de 19 años, quien también interesa al Paris FC. (Fuente: Sacha Tavolieri)

El Arsenal no tiene “ningún interés” en desprenderse de Ben White, pese a los rumores que lo vinculan con el Everton. (Fuente: football.london)

En la búsqueda de Vincent Kompany por encontrar un competidor para Luis Díaz, el Bayern Múnich iría por el delantero del RB Leipzig, Yan Diomande, quien también está en la mira del Manchester United. (Fuente: Fichajes)

LaLiga

Si el proyecto de Álvaro Arbeloa no prospera y el Real Madrid opta por su candidato preferido, Jürgen Klopp, se asegura que el exentrenador del Liverpool habría exigido la salida de Vinicius Junior. Además, Klopp querría reemplazarlo con el extremo del Athletic Club, Nico Williams, quien estuvo cerca de fichar por el Barcelona el verano pasado. (Fuente: TEAMtalk)

Albacete Balompié v Real Madrid - Copa del Rey | Quality Sport Images/GettyImages

Klopp también estaría interesado en sumar al mediocampista del Newcastle United, Bruno Guimarães, como relevo a largo plazo de Luka Modrić y Toni Kroos. (Fuente: Football365)

Tras una notable baja de rendimiento, el Atlético de Madrid podría verse obligado a reducir de forma importante el precio de Julián Álvarez. El delantero, objetivo del Barcelona, el Liverpool y el Chelsea, estaba valorado en 150 millones de euros antes de su reciente irregularidad. (Fuente: Fichajes)

En caso de que Vinicius Jr salga del Madrid, el club ha sido vinculado con un movimiento por el delantero del Arsenal, Gabriel Martinelli. Pese a entrar en los últimos 18 meses de su contrato, el brasileño está valorado en 100 millones de euros por los Gunners. (Fuente: DefensaCentral)

