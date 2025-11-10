El Manchester United sorprende con su decisión respecto a la lesión de Lisandro Martínez

El Manchester United autorizó al defensa Lisandro Martínez para que se entrene con la selección argentina durante la fecha FIFA, a pesar de que aún se encuentra en la fase final de su recuperación de una lesión.

Martínez no juega con el United desde que sufrió una grave lesión de rodilla en febrero, pero ahora ha regresado a los entrenamientos con el club tras una larga ausencia y se acerca a su regreso, que podría producirse después de la fecha FIFA de este mes.

Lo crucial es que Martínez todavía no está en forma y no fue convocado para la selección argentina de este mes, pero ha viajado con el equipo y pasará las próximas dos semanas entrenándose con el conjunto de Lionel Scaloni.

“El defensor del Manchester United se unirá a la concentración de la selección argentina para entrenar y continuar su fisioterapia con el cuerpo médico”, se lee en un comunicado de la Federación Argentina. “Cabe destacar que el jugador no estará disponible para el amistoso contra Angola”.

Aún no se ha anunciado una fecha oficial de regreso para Martínez. El técnico del United, Ruben Amorim, predijo hace apenas unas semanas que la recuperación sería “lenta”.

¿Por qué el Manchester United ha cedido a Martínez para su convocatoria con la selección?

Martínez pasará el parón de noviembre con Argentina | James Gill - Danehouse/GettyImages

Los clubes rara vez permiten que sus jugadores lesionados se entrenen en otros lugares, debido a la rigurosidad de los protocolos médicos modernos. Martínez ha recibido un programa de recuperación por parte del cuerpo médico del United y el central se encuentra claramente en un punto crucial de su plan de regreso.

Permitir que Martínez continúe su recuperación lejos de la atenta mirada de sus superiores es una decisión sorprendente, pero que, según el Daily Mail, fue calculada y meditada.

Se cree que Martínez se beneficiaría de entrenar a un alto nivel con la selección argentina, y los directivos del United consideraron que esto sería más útil que mantener al defensor en el centro de entrenamiento de Carrington durante las próximas dos semanas.

Si todo sale según lo previsto, Martínez regresará al United con la incógnita de Amorim, quien pronto podrá pensar en cómo reincorporar gradualmente al jugador de 27 años de edad a la acción.

El Manchester United recibirá al Everton en la Premier League después del parón internacional de noviembre y cerrará el mes con una visita al Crystal Palace. Se espera que Martínez pueda tener aunque sea una breve participación antes de aumentar su protagonismo durante el ajetreado periodo navideño.