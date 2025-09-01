El Manchester United tiene nuevo portero: Senne Lammens será jugador de los Red Devils

El Manchester United tiene todo acordado para cerrar un fichaje crucial: el portero belga de 23 años Senne Lammens, procedente del Royal Antwerp, por una cifra cercana a los €21 millones (equivalente a unas £18 millones), incluidos complementos.



La dirigencia prefirió apostar por este portero joven y de alto potencial, en lugar del experimentado Emiliano “Dibu” Martínez, cuyo precio de salida de Aston Villa rondaba las £35 millones.



El contexto estratégico fue claro: mientras Martínez representaba una solución inmediata pero costosa, Lammens ofrecía una alternativa sostenible y con futuro.

🚨🔴 BREAKING: Manchester United agree €21m plus add-ons deal with Royal Antwerp for Senne Lammens, here we go!



Agreement in place for Belgian GK to join #MUFC immediately, deal set to be sealed after medical.



Deal also included add-ons, as @David_Ornstein reports. pic.twitter.com/dLCbHqU4sp — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2025

El belga llega a Old Trafford con la posibilidad de competir por el puesto de titular junto a André Onana y Altay Bayındır, y podría convertirse en pieza clave a largo plazo.



Su llegada aparece también como una respuesta ante el bajo rendimiento reciente de los guardametas del United, cuyos errores generaron urgencia en reforzar el arco

¿Quién es Senne Lammens?

Senne Lammens nació el 7 de julio de 2002 en Zottegem, Bélgica, y mide aproximadamente 1,93 m. Se formó en las divisiones juveniles de KRC Bambrugge, FCV Dender y Club Brugge. Con este último, debutó en el primer equipo en la Supercopa de Bélgica de 2021 contra Genk.



En junio de 2023 firmó como agente libre con el Royal Antwerp, donde inicialmente fue suplente, pero pronto consolidó su lugar como titular

Durante la temporada 2024–25 se impuso como una de las figuras del Antwerp, sumando destacadas actuaciones que incluyeron varias atajadas clave y una notable capacidad para frenar penales: logró al menos cuatro penales detenidos, más de 170 intervenciones y 10 porterías a cero. Su buen desempeño lo llevó incluso a ganar repetidas veces el premio al Jugador del Mes en su club