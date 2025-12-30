El Manchester United toma una decisión con Jadon Sancho que tendrá importantes consecuencias financieras

Los reportes más recientes que llegan desde los medios de comunicación dejan ver que el Manchester United tomó una decisión con Jadon Sancho. Todo apunta a que el club está dispuesto a asumir pérdidas económicas y liberará al extremo al final de esta temporada, cinco años después de convertirlo en uno de los jugadores ingleses más caros de todos los tiempos.

Los Red Devils persiguieron a Sancho desde 2020, cuando la etapa de Ole Gunnar Solskjær al mando del banquillo coincidió con un admirable deseo de fichar a jóvenes talentos en desarrollo que pudieran perfeccionarse al “estilo United”. Objetivos importantes como Erling Haaland y Jude Bellingham terminaron marchándose a otros equipos.

Ese año no fue posible llegar a un acuerdo con el Borussia Dortmund, pero Sancho finalmente llegó a Old Trafford por 73 millones de libras (98,4 millones de dólares) en 2021. Ahora que su contrato original está a punto de expirar, el United parece dispuesto a dejar atrás esta aventura fallida, a pesar de las consecuencias financieras.

Fabrizio Romano ha informado que la jerarquía de Old Trafford —con una estructura de gestión diferente a la que existía cuando Sancho llegó— considera que el capítulo está cerrado y que la agencia libre este próximo verano será el punto final. Según Romano, esta información ya se le ha transmitido al equipo de Sancho.

Sancho, quien está cedido en el Aston Villa pero aún no ha sido titular en un partido de la Premier League esta temporada, tiene contrato en Old Trafford hasta el 30 de junio de 2026. El United tiene una opción para extender el acuerdo por otros 12 meses hasta 2027. Podrían activarla con la lejana esperanza de ver un reintegro o sacar algún tipo de tarifa de transferencia y recuperar una fracción de la inversión inicial (con lo que se arriesgarían a cargar con su alto salario durante otra temporada), pero en lugar de ello lo que se espera es que el club diga adiós de una vez por todas.

La historia de Jadon Sancho está llena de reveses

Los aficionados del Manchester United nunca vieron a Jadon Sancho jugar de forma consistente | Ash Donelon/GettyImages

En definitiva, Sancho solo ha pasado dos de los últimos cinco años en la plantilla del Manchester United, una situación que tiene varias causas y elementos para analizar.

Sufrió un revés nada más llegar, cuando una infección de oído que contrajo durante las vacaciones entre la firma de su contrato y la pretemporada le obligó a recibir tratamiento hospitalario. Posteriormente, Solskjær, el entrenador que tanto deseaba ficharlo, fue despedido sin tener la oportunidad de trabajar en condiciones con su nueva estrella.

A partir de ahí, un eventual desacuerdo con Erik ten Hag en agosto de 2023 dejó a Sancho fuera del primer equipo, perdiéndose la primera mitad de la temporada 2023-24 y completando esa campaña cedido con el Dortmund. Brilló de camino a la final de la Champions League de 2024, pero por lo demás tuvo un rendimiento irregular y el club se negó a que se reencontrara con el Dortmund.

Parecía que Sancho podría reintegrarse a Old Trafford (participó con Ten Hag en la ajustada derrota ante el Manchester City en la Community Shield de 2024), pero entonces el jugador británico fichó por el Chelsea. Sus mejores actuaciones llegaron de nuevo en Europa, cuando los Blues ganaron la UEFA Conference League, aunque solo fue titular en 19 partidos de la Premier League.

Tampoco se pudo establecer con los Blues. El Chelsea optó por pagar una cláusula de penalización de 5 millones de libras para cancelar su obligación de compra cuando Sancho no llegó a un acuerdo sobre los términos personales.

Eso lo dejó de nuevo en una situación incierta, y en el verano de 2025 su nombre se vinculó con varios clubes, entre ellos el Dortmund y la Roma, que finalmente no se concretaron. El Aston Villa se arriesgó, pero el papel de suplente del extremo no ha contribuido en absoluto a restaurar su reputación.

El Chelsea también recibió un golpe con Sancho | Darren Walsh/GettyImages

Nadie se imaginó que sería así. Al llegar a la Premier League, Sancho era uno de los jóvenes jugadores más prometedores del mundo y había acumulado números increíbles con el Dortmund desde su adolescencia: marcó 109 goles y dio asistencias en tres temporadas completas como titular, desde la 2018-19.

Sancho cumplirá 26 años de edad en marzo, aún es lo suficientemente joven como para tener una larga carrera por delante y con el talento natural para hacerla posible. Si lo desea, si está dispuesto a ceder y prioriza el esfuerzo sobre la grandeza, este podría ser el nuevo comienzo que necesita desesperadamente.

Desde la perspectiva del United, deshacerse de una carga salarial que, según se informa, ronda los 15 millones de libras por temporada —la mayor parte de la cual, al menos actualmente, cubre el Aston Villa— quizás incluso merezca la pena, aunque no deja de ser un estigma el liberar al cuarto jugador más caro de su historia como agente libre.