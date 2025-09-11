El mejor 11 del Manchester United tras el mercado de fichajes de verano 2025

Los aficionados del Manchester United esperan haber vivido ya su punto más bajo de la temporada 2025/26, después de que el equipo de Rúben Amorim sufriera una humillante derrota en la segunda ronda de la Carabao Cup ante el Grimsby Town.

Las dudas sobre Amorim siguen vigentes, ya que su tan aclamado sistema 3-4-2-1 todavía no ha demostrado que pueda devolver a los Red Devils a una etapa de éxito sostenido como la que supieron disfrutar, hace ya bastante tiempo. La previsibilidad táctica del entrenador provocó que en el mercado de verano se ficharan jugadores específicamente para rendir dentro de este esquema, con una clara intención de revolucionar un ataque que la temporada pasada fue históricamente pobre: United terminó 15.º en la Premier League y sin un título de Europa League que compensara la frustración.

Tras un mercado veraniego movido - aunque insuficiente para cubrir todos los vacíos en la plantilla de Amorim -, Sports Illustrated analiza cuál sería el once más fuerte del Manchester United cuando todos los jugadores estén disponibles.

El mejor once del Manchester United tras el mercado de fichajes de verano 2025 (3-4-2-1)

POR: Senne Lammens

When life gives you Lammens... 🇧🇪



Welcome to the club, Senne 🤝 pic.twitter.com/Abp9aWWrHd — Manchester United (@ManUtd) September 1, 2025

Amorim, comprensiblemente, no está convencido por André Onana, pero las debilidades de Altay Bayındır son actualmente demasiado evidentes como para que pueda consolidarse como el arquero número uno del United a largo plazo.

Como resultado, el club acudió al mercado de fichajes y terminó incorporando al relativamente desconocido Senne Lammens, procedente del Royal Antwerp. Los Red Devils pagaron una tarifa modesta por sus servicios, y los datos preliminares sugieren que podría convertirse en el titular bajo los palos de inmediato.

DFC: Leny Yoro

Fulham v Manchester United - Premier League | Justin Setterfield/GettyImages

Este plantel del United no carece de talento, y su mayor promesa en defensa es Leny Yoro.

El francés sufrió una lesión al inicio de su carrera en Mánchester, pero desde entonces ha mostrado todo su potencial. Se trata de un defensor imponente, con gran sentido del tiempo y excelentes recursos para la recuperación. El joven zaguero tiene todo para convertirse en un pilar de la defensa del Manchester United durante muchos años, sin importar el sistema de juego.

DFC: Matthijs de Ligt

Manchester United v Burnley - Premier League | Jan Kruger/GettyImages

Harry Maguire todavía puede cumplir un papel en el centro de la línea de tres del entrenador, pero Amorim ha preferido a De Ligt en el inicio de la nueva temporada.

El neerlandés quizás no haya alcanzado las expectativas que generó en su adolescencia, cuando irrumpió en el Ajax, pero es un defensor físico que se luce especialmente cuando debe marcar de cerca a un atacante igualmente potente. En cambio, le cuesta más ante rivales ágiles o cuando se lo exige defender en zonas abiertas.

En líneas generales, se lo ve mucho más cómodo en este rol.

DFC: Lisandro Martínez

Manchester United v Arsenal - Premier League | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

Amorim cuenta con varias combinaciones defensivas posibles, pero la mejor seguramente incluye a un Lisandro Martínez en plena forma. La altura del argentino generó mucho debate al comienzo de su carrera en la Premier League, y probablemente seguirá siendo un tema de conversación sin importar lo bien que rinda.

Su 2025 ha estado marcado por las lesiones, y Martínez dista de ser un defensor perfecto, pero ofrece mucho con el balón en los pies y es capaz de imponer el tono del partido con uno o dos cruces contundentes.

LD: Amad Diallo

Manchester United v Burnley - Premier League | Matt McNulty/GettyImages

El marfileño fue de lo más destacado en una sombría campaña 2024-25 para el club, y las incorporaciones del verano significan que el futuro de Amad bajo el mando de Amorim estará en el puesto de carrilero.

Cumplió bien ese rol en el inicio de la etapa del entrenador, aunque a medida que avanzó la temporada pasada también tuvo éxito en una posición más adelantada dentro del tridente ofensivo. Aun así, Amad tiene la oportunidad de adueñarse de esta posición en la 2025-26. Es un jugador ágil, que aporta mucho dinamismo y un toque de magia por la banda derecha.

MC: Kobbie Mainoo

Manchester United v Burnley - Premier League | James Gill - Danehouse/GettyImages

Mainoo bien podría ser el canterano más emocionante en una década, y Amorim debe encontrar la forma de garantizar que pueda brillar dentro de su esquema.

El Manchester United estuvo cerca de perderlo, aunque fuera de manera temporal, en el mercado de verano, ya que el mediocampista tenía la intención de salir cedido para sumar minutos de cara al Mundial 2026. Mainoo tuvo un papel protagónico con Inglaterra en la Eurocopa 2024, pero ha quedado fuera de la consideración desde que Thomas Tuchel asumió el cargo.

No está exento de defectos, especialmente en el aspecto defensivo, pero Mainoo debe ser una parte integral de este equipo del United.

MC: Casemiro

Manchester United v Burnley - Premier League | Matt McNulty/GettyImages

El reciente desempeño de Casemiro sugiere que el fútbol todavía no lo ha abandonado, después de una pésima campaña 2023-24.

Sin duda se ha beneficiado con la llegada de Amorim, ya que el portugués le exige al mediocampista veterano cubrir menos terreno sin el balón. No debería ser un titular habitual en esta etapa de su carrera, pero el United sorprendentemente no reforzó su mediocampo en el mercado de verano, y las alternativas no están a la altura.

LI: Patrick Dorgu

Fulham v Manchester United - Premier League | Marc Atkins/GettyImages

Dorgu se unió al club en enero y tuvo un comienzo irregular en su carrera con el United.

El danés estaba en posición de beneficiarse de una pretemporada completa con Amorim al mando, pero las primeras señales en la 2025-26 no son precisamente concluyentes. Es difícil medir con exactitud qué tan bueno es o qué tan eficaz puede ser en el rol de carrilero. Sin embargo, la falta de alternativas pesa: los aficionados preferirían no ver demasiado a Diogo Dalot en esa posición.

MCO: Bryan Mbeumo

Manchester United v Burnley - Premier League | Jan Kruger/GettyImages

El Manchester United terminó cediendo a las exigencias del Brentford por Mbeumo en el verano, pero el camerunés tiene todo para convertirse en una estrella en Old Trafford. Al final, pocos se preocuparán por cuánto pagaron por él si logra brillar en el Teatro de los Sueños.

Mbeumo ha sido un jugador constante en la Premier League y llegó al United tras completar su mejor temporada hasta la fecha. Fue altamente eficaz de cara al gol en el oeste de Londres el curso pasado y parece encajar muy bien con lo que Amorim exige para este rol. Su sociedad con Amad por la derecha podría ser clave en esta campaña.

MCO: Bruno Fernandes

Manchester United v Burnley - Premier League | Jan Kruger/GettyImages

El capitán plantea un complicado dilema táctico para Amorim.

Si está en la plantilla, debe estar en el once inicial, ¿no? Es simplemente demasiado bueno como para dejarlo afuera. Sin embargo, el debate continúa en torno a cuál es la mejor posición de Fernandes en este sistema.

Ubicarlo más retrasado le da al United un mayor control en la fase de construcción, aunque quizás lo deja vulnerable a recibir goles como el que Fulham les marcó en la jornada 2. En un rol más adelantado, Amorim puede limitar la salida del equipo desde atrás, pero su talismán creativo gana libertad para hacer estragos como enganche.

DC: Matheus Cunha

Manchester United v Burnley - Premier League | Jan Kruger/GettyImages

En un mundo ideal, el delantero de 74 millones de libras, Benjamin Šeško, estaría en este once, pero al delantero esloveno aún le tomará tiempo adaptarse. El United debe tener paciencia con él.

Cunha fue el primer gran fichaje del verano, y aunque no es un “9” puro, Amorim ha demostrado en el inicio de la nueva temporada que está dispuesto a utilizar un falso nueve. El juego combinado entre los tres de arriba promete ser majestuoso, pero a esta delantera le falta presencia en el área.

Šeško tiene que ser el hombre clave una vez que se asiente, pero por ahora, Amorim probablemente opte por Cunha.

