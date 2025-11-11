El mejor cuestionario de fútbol para retar a tus amigos

Puedes presumir todo lo que quieras sobre todo lo que sabes de fútbol… pero la única forma real de demostrarlo es con un buen cuestionario que te haga retar a tus amigos.

Desde goles icónicos y fichajes millonarios hasta récords y momentos inolvidables, no hay nada como poner a prueba tu cerebro futbolero.

Claro, piensas que lo sabes todo… pero por si acaso, aquí tienes una colección de preguntas clásicas para practicar antes de tu próximo desafío.

Preguntas de Fútbol Internacional

¿Quién es el máximo goleador de todos los tiempos en los Mundiales de la FIFA? Respuesta: Miroslav Klose (16)

2. ¿Qué país ganó la primera Eurocopa de la UEFA en 1960?

Respuesta: Unión Soviética

3. Argentina ha ganado un récord de 16 Copas América. ¿Qué selección está más cerca de ese total con 15 títulos?

Respuesta: Uruguay

4. Solo tres países han ganado la Copa Oro de la CONCACAF. ¿Puedes nombrarlos?

Respuesta: México (10), Estados Unidos (7), Canadá (1)

5. ¿Quién ha marcado más goles en la historia del fútbol internacional?

Respuesta: Cristiano Ronaldo

6. ¿Qué futbolista inglés ha disputado más partidos con su selección?

Respuesta: Peter Shilton (125)

7. ¿Qué nación africana ha llegado más lejos en una Copa del Mundo?

Respuesta: Marruecos (4.º lugar, 2022)

8. Australia una vez venció a qué equipo por 31-0 en una eliminatoria para el Mundial 2002?

Respuesta: Samoa Americana

9. ¿Quién es el máximo goleador en la historia de la Copa Africana de Naciones?

Respuesta: Samuel Eto’o (Camerún, 18)

10. ¿Qué selección ha ganado más veces la Copa Asiática (AFC Asian Cup)?

Respuesta: Japón (4)

Cristiano es considerado uno de los mejores futbolistas de la historia | Anadolu/GettyImages

Preguntas de Fútbol Europeo

11. ¿Qué club ha ganado más veces la Copa de la UEFA/Europa League?

Respuesta: Sevilla (7)

12. ¿Cuál fue el primer equipo británico en ganar la Copa de Europa?

Respuesta: Celtic (1966–67)

13. ¿Quién es el único jugador que ha ganado la Champions League con tres clubes diferentes?

Respuesta: Clarence Seedorf (Ajax, Real Madrid, AC Milan)

14. ¿Qué club sorprendió al Paris Saint-Germain ganando la Ligue 1 en 2020–21?

Respuesta: LOSC Lille

15. ¿Quién es el máximo goleador histórico de la Bundesliga?

Respuesta: Gerd Müller (365)

16. Entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, ¿quién ha ganado más títulos de La Liga?

Respuesta: Lionel Messi (10 vs. 2)

17. Edgar Davids, Zlatan Ibrahimovic y qué otro jugador comparten el récord de más tarjetas rojas en Champions League?

Respuesta: Sergio Ramos (4)

18. ¿Qué club ganó la primera Conference League en 2021–22?

Respuesta: AS Roma

19. ¿Qué equipo portugués ha ganado más títulos de la Primeira Liga?

Respuesta: Benfica (38)

20. ¿Cuál es el único club que ha ganado la Champions League, la Europa League y la Conference League?

Respuesta: Chelsea

Mané marcó una época con el Liverpool | Alex Livesey/GettyImages

Preguntas de la Premier League

21. Con 123 amonestaciones, ¿qué jugador tiene más tarjetas amarillas en la historia de la Premier League?

Respuesta: Gareth Barry

22. ¿Quién ganó la primera Bota de Oro de la Premier League en 1992–93?

Respuesta: Teddy Sheringham

23. ¿Cuántos entrenadores ingleses han ganado la Premier League?

Respuesta: Ninguno

24. ¿Qué jugador marcó el hat-trick más rápido en la Premier League (3 goles en 2 minutos y 56 segundos)?

Respuesta: Sadio Mané (Southampton vs. Aston Villa, 2015)

25. ¿Cuál de estos clubes nunca ha jugado en la Premier League?

A) Oldham, B) Barnsley, C) Plymouth o D) Blackpool

Respuesta: C) Plymouth

26. ¿Qué dos jugadores tienen más goles de cabeza en la historia de la Premier League?

Respuesta: Harry Kane y Peter Crouch (40 cada uno)

27. ¿En qué temporada ganó Leicester City la Premier League?

Respuesta: 2015–16

28. ¿Quiénes son los cuatro entrenadores con más premios al “Manager of the Month” en la Premier League?

Respuesta: Sir Alex Ferguson (27), Arsène Wenger (15), Pep Guardiola (11), David Moyes (11)

29. ¿Qué jugador escocés ha marcado más goles en la Premier League?

Respuesta: Duncan Ferguson (68)

30. Con 162 en total, ¿qué jugador tiene más asistencias en la Premier League?

Respuesta: Ryan Giggs

Ryan Giggs brilló con la camiseta del Manchester United | Ross Kinnaird/GettyImages

Preguntas de la English Football League (EFL)



31. ¿Qué club ha ganado más finales de playoff del Championship?

Respuesta: Crystal Palace (4)

32. ¿Qué equipo juega sus partidos como local en St Andrew’s?

Respuesta: Birmingham City

33. ¿Qué club ha ganado más veces el Trofeo de la EFL (EFL Trophy)?

Respuesta: Bristol City (3)

34. ¿Cuántos clubes componen las tres divisiones de la EFL (Championship, League One y League Two)?

Respuesta: 72

35. “The Bantams” es el apodo de qué club de la EFL?

Respuesta: Bradford City

36. ¿Qué club batió el récord de puntos en el Championship con 106 en la temporada 2005–06?

Respuesta: Reading

37. Cuando Bradford City llegó a la final de la Copa de la Liga en 2013, ¿en qué división jugaba?

Respuesta: League Two

38. ¿Qué delantero marcó un récord de 43 goles en el Championship en 2021–22?

Respuesta: Aleksandar Mitrović (Fulham)

39. ¿De qué dos actores famosos es propiedad el Wrexham?

Respuesta: Ryan Reynolds y Rob McElhenney

40. ¿En qué estadio juega de local el Luton Town?

Respuesta: Kenilworth Road

Kevin Keegan ganó dos Balones de Oro | Getty Images/GettyImages

Preguntas sobre jugadores británicos en el extranjero

41. ¿Quién fue el primer futbolista británico en jugar en el extranjero?

Respuesta: John Charles (se unió a la Juventus en 1957)

42. Kevin Keegan ganó dos Balones de Oro jugando para qué club alemán?

Respuesta: Hamburgo

43. El exinternacional escocés Paul Lambert ganó la Champions League 1996–97 con qué club europeo?

Respuesta: Borussia Dortmund

44. ¿Cuánto pagó el Real Madrid para fichar a Jude Bellingham en 2023?

A) £81 millones, B) £88,5 millones o C) £104 millones

Respuesta: B) £88,5 millones

45. ¿A qué club italiano se fue Paul Gascoigne desde el Tottenham en 1992?

Respuesta: Lazio

46. ¿Cuántas Champions League ganó Gareth Bale con el Real Madrid?

Respuesta: Cinco

47. ¿En qué país asiático terminó su carrera Gary Lineker?

A) Corea del Sur, B) China o C) Japón

Respuesta: C) Japón (Nagoya Grampus)

48. Steven Gerrard jugó para el Liverpool y qué otro club extranjero durante su carrera?

Respuesta: LA Galaxy

49. David Beckham jugó para cuatro clubes europeos además del Manchester United. Nómbralos.

Respuesta: Preston North End, Real Madrid, AC Milan, PSG

50. ¿Para cuántos clubes diferentes jugó George Best en Estados Unidos?

Respuesta: Tres (Los Angeles Aztecs, Fort Lauderdale Strikers, San Jose Earthquakes)

Zidane ganó la Champions con el Real Madrid | Alessandro Sabattini/GettyImages

Preguntas sobre Fichajes

51. ¿Cuánto gastó el PSG en el fichaje récord de Neymar Jr. en 2017?

Respuesta: €222 millones

52. ¿Qué jugador de £80 millones batió el récord mundial de traspaso para un defensa en 2019?

Respuesta: Harry Maguire (Leicester City al Manchester United)

53. ¿Quién fue el primer futbolista británico en costar £1 millón (en 1979)?

Respuesta: Trevor Francis (Birmingham City al Nottingham Forest)

54. Alisson Becker es el portero más caro de la historia. ¿Verdadero o falso?

Respuesta: Falso (Kepa Arrizabalaga, £71,6 millones)

55. ¿Quién fue el primer futbolista en costar más de £50 millones?

Respuesta: Kaká (AC Milan al Real Madrid, £56 millones en 2009)

56. ¿Quién es el futbolista africano más caro de todos los tiempos?

Respuesta: Nicolas Pépé (Lille al Arsenal, £72 millones en 2019)

57. ¿Quién se convirtió en la primera futbolista en costar £1 millón en 2025 al pasar del Liverpool al Arsenal?

Respuesta: Olivia Smith

58. ¿En cuántos traspasos de más de €70 millones ha estado involucrado Romelu Lukaku?

Respuesta: Tres (Everton → Man United, United → Inter, Inter → Chelsea)

59. Solo un club no europeo aparece en el top 10 de gasto en fichajes en una sola ventana de transferencias. ¿Cuál es?

Respuesta: Al Hilal (€353 millones, 2023–24)

60. El Real Madrid rompió el récord mundial de fichaje en 2001 para contratar a qué jugador de la Juventus?

Respuesta: Zinedine Zidane (£46,2 millones)

Messi brilla en el Inter Miami | Leonardo Fernandez/GettyImages

Preguntas de la MLS

61. ¿Cuándo fue la temporada inaugural de la Major League Soccer?

Respuesta: 1996

62. ¿Cómo se llama el trofeo otorgado al equipo con el mejor registro de la temporada regular en la MLS?

Respuesta: Supporters’ Shield

63. ¿Quién es el máximo goleador histórico de la MLS con 171 goles?

Respuesta: Chris Wondolowski

64. ¿Qué dos exjugadores del Barcelona se unieron a Lionel Messi en el Inter Miami en 2023?

Respuesta: Sergio Busquets, Jordi Alba

65. ¿Qué tres equipos de la MLS compiten por la Cascadia Cup?

Respuesta: Seattle Sounders, Portland Timbers, Vancouver Whitecaps

66. Nombra al mediocampista italiano que marcó un récord de 13 goles de tiro libre con Toronto FC entre 2015 y 2018.

Respuesta: Sebastian Giovinco

67. ¿Qué club de la MLS juega sus partidos en el estadio Sports Illustrated Stadium?

Respuesta: New York Red Bulls

68. ¿Cómo se llama el proceso oficial mediante el cual un nuevo equipo se une a la MLS?

Respuesta: Expansión

69. ¿Cómo se llamaba antes el Sporting Kansas City entre 1997 y 2010?

Respuesta: Kansas City Wizards

70. ¿Qué famoso “fracasó”, alguna vez apodado “el nuevo Pelé”, fue la primera elección en el Draft de la MLS de 2004?

Respuesta: Freddy Adu