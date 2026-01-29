El mensaje de agradecimiento de Pep Guardiola a Mourinho por ganarle al Real Madrid

Con 18 partidos en simultáneo, la jornada del miércoles en Europa fue sin dudas apasionante; y la historia del Benfica fue la más especial de la noche transatlántica. Después de un torneo muy flojo, llegó al cruce con el Real Madrid necesitando ganar y que se den algunos resultados para meterse en playoffs.

Pep Guardiola le agradeció a su antiguo rival, José Mourinho, tras un dramático final de la fase de liga de la Champions League. El Benfica de Mourinho derrotó al Real Madrid, asegurando al Manchester City de Guardiola un puesto entre los ocho primeros.

Mientras tanto, el triunfo del Manchester City 2-0 sobre el Galatasaray aseguró la presencia de los ‘Sky Blues’ en los octavos de final de la Champions League.

“Estábamos viendo el final del partido en el vestuario y no sabíamos que el Benfica necesitaba un cuarto gol. Cuando vimos al portero subir dijimos: ‘¿Por qué? Quédate en la portería, si el Madrid marca nos quedamos fuera’. Pero resultó ser una jugada brillante de José”, comentó Guardiola en conferencia de prensa luego del partido y la clasificación.

Pep Guardiola, entrenador del @ManCity felicita la decisión de José Mourinho de mandar al portero del @SLBenfica a rematar: "Si empataba el @realmadrid , nos quedábamos fuera". pic.twitter.com/k2TB5QTYva — Teledeporte (@teledeporte) January 29, 2026

Ahora, el City podría volver a cruzarse con el Real Madrid en octavos, si los de Álvaro Arbeloa superan la repesca y el sorteo lo decide este viernes.

La hazaña de Mou se festejo a corazón abierto en el Estadio da Luz de las Águilas, pero también se gritó en el Etihad Stadium de los Citizens. Para meterse al Top 8, los celestes necesitaban lo impensado: que el Merengue visite Portugal y se vuelva con las manos vacías; y Mou hizo lo inimaginable en un contexto semejante: le ganó a la Casa Blanca para meterse en playoffs, y de paso darle una mano a Pep, que se mostró totalmente agradecido por permitirle clasificar a octavos.

