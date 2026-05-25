El mensaje de Arbeloa a Kylian Mbappé tras su adiós del Real Madrid: "Los tiempos difíciles no duran para siempre"

La temporada por fin llegó a su fin para el Real Madrid, que se vio sumergido en un problema tras otro a lo largo de la campaña 2025/26. La salida de Álvaro Arbeloa era un secreto a voces, y el entrenador se despidió del club en las últimas horas.

En una historia de Instagram, el ex defensor le envió un sentido mensaje a Kylian Mbappé: “Muchas gracias Kylian. Presumiré siempre de haber entrenado a un futbolista descomunal con un talento sin igual. Los tiempos difíciles no duran para siempre, pero las fuertes personas sí. A por todo lo que se viene”. Cabe recordar que el francés anotó un tanto contra el Athletic Club y fue a celebrarlo abrazando al entrenador, en un gesto que llamó la atención.

Mbappe ran over to Arbeloa after scoring in his last match as Real Madrid's interim manager 🤍 pic.twitter.com/l6bmfHxghk — ESPN FC (@ESPNFC) May 23, 2026

"Soy consciente de que con 25 no podés tener la misma afinidad. Hemos tenido diferencias, es normal. He pensado más en el Madrid que en mí en estos meses, pero he hecho lo mejor para el club. En otro lado hubiese sido diferente, pero era lo que tenía que hacer. No hay lugar para el arrepentimiento", había analizado en la previa del partido frente al Athletic Club.

"Me voy con mucho agradecimiento. Los jugadores me han hecho mejor, me han hecho disfrutar cada día. Me voy como mejor entrenador que era aquel 12 de enero. Y me voy dejando muchos amigos. Ojalá algún día pueda volver", agregó.

Por último, dijo: “Ojalá sea un hasta luego, siempre he considerado el Madrid mi casa. Llevo 20 años perteneciendo al Madrid, es mi casa. Es mi último partido esta temporada, no sé si el último de mi vida como técnico del Madrid, no lo sabemos nunca. Intentaré disfrutarlo. Y pensando en ganar”.

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