México tiene un nuevo campeón dentro de la Liga MX. Fue Cruz Azul quien luego de derrotar a los Pumas de la UNAM en el clásico de la capital, se quedó con la corona que hasta hace no mucho pertenecía al Toluca. Los de La Noria lucen como un justo ganador por el semestre que firmaron.

Uno de los hombres clave, para muchos incluso el mejor jugador de toda la liguilla, fue Carlos Rodríguez. El mediocentro tuvo una etapa final brillante, todo esto luego de ser cortado de selección mexicana por Javier Aguirre. Luego de alzar la décima, el creador de juego dejó un mensaje para el seleccionador nacional y su equipo de trabajo.

“QUE SEA LO QUE DIOS QUIERA” 🇲🇽



Charly Rodríguez confía en que por algo ha sido su ausencia de la lista de los doce jugadores confirmados para la Copa del Mundo y luce contento con la gran liguilla que disputó con Cruz Azul pic.twitter.com/N9lKS2FlpN — MedioTiempo (@mediotiempo) May 25, 2026

Que sea lo que Dios quiera (sobre un llamado a la selección mexicana); es uno de los días más felices de mi vida y me toca disfrutarlo con toda esta gente que se lo merece. Ya tengo mi vuelo igual. Carlos Rodríguez

El capitán de Cruz Azul prefirió dejar su futuro con el Tri en manos de Aguirre. Por su parte, él se dijo listo para celebrar uno de los mejores días de su vida.

Sí, uno de los mejores días de mi vida, una felicidad enorme. Lo hablábamos el otro día, Dios, el destino o la vida me trajo acá y confiaba plenamente que hoy iba a ser una gran noche. Carlos Rodríguez

Pumas UNAM v Cruz Azul - Final: Torneo Clausura 2026 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

Sobre las claves de la remontada celeste, Rodríguez afirmó que el equipo corrigió en el vestidor durante el entretiempo luego de verse golpeados por Pumas a pesar de ser mejores en el encuentro.

Lo hablamos en el entretiempo, sabíamos el plan de Pumas y era hacer un partido parecido al de la ida. Esperaban ellos un contragolpe, lo convirtieron, pero eso fue la recompensa porque tuvimos la calma para saber atacar y bueno, somos campeones. Carlos Rodríguez