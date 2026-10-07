El mensaje de Cristiano Ronaldo a Lionel Messi tras el retiro internacional del argentino

Cristiano Ronaldo dedicó un emotivo mensaje a Lionel Messi después de que el argentino pusiera punto final a su trayectoria con la selección de Argentina. El luso reconoció públicamente la carrera internacional de quien durante más de dos décadas fue considerado su máximo rival futbolístico, siendo esta tal vez la rivalidad más grande en la historia del deporte mundial.

El mensaje de Cristiano llegó después del último encuentro de Messi defendiendo los colores de la "albiceleste". El capitán argentino cerró este martes una etapa única durante el triunfo de Argentina frente a Benín, poniendo fin a un recorrido con la selección absoluta que comenzó cuando en su adolescencia y se extendió hasta ganar todo lo ganable.

🇵🇹🫂🇦🇷 Cristiano Ronaldo: “Leo, so many years defending your country and a story that will live on forever”.



“You have all my respect for everything you’ve achieved with Argentina. A hug”. pic.twitter.com/MKEeaSWPGe — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 7, 2026

Respondiendo la última publicación de Messi en redes sociales, Ronaldo destacó especialmente la longevidad y el legado construido por el argentino con su país. “Leo, tantos años defendiendo a tu país y una historia que quedará para siempre. Todo mi respeto por lo que has logrado con Argentina. Un abrazo”, escribió Cristiano en una publicación que rápidamente generó repercusión.

El reconocimiento tiene un significado especial por tratarse de los dos futbolistas que protagonizaron una de las mayores rivalidades individuales en la historia del deporte. Cristiano y Messi compitieron durante años por los principales títulos colectivos e individuales, sobre todo durante sus respectivas etapas en Real Madrid y Barcelona, convirtiéndose en las grandes referencias de una generación dorada para el fútbol.

Barcelona v Manchester United - UEFA Champions League Final | Claudio Villa/GettyImages

La etapa internacional de Messi estuvo marcada por momentos opuestos. Durante años cargó con las críticas tras no poder conseguir títulos para la Argentina. Cuando parecía que la rendición llegaba, Leo sacó el pecho y lo cambió todo, siendo el líder de una gneración campeona del mundo y bicampeona de América.

Ahora, con la despedida consumada ante Benín, Messi cierra uno de los capítulos más importantes de su carrera profesional. Y entre los numerosos halagos apareció precisamente el de Cristiano Ronaldo, su gran antagonista deportivo, quien dejó de lado cualquier rivalidad para destacar públicamente todo lo conseguido por el argentino defendiendo a su nación.