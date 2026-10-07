El mensaje de Cristiano Ronaldo a Lionel Messi tras el retiro internacional del argentino
Cristiano Ronaldo dedicó un emotivo mensaje a Lionel Messi después de que el argentino pusiera punto final a su trayectoria con la selección de Argentina. El luso reconoció públicamente la carrera internacional de quien durante más de dos décadas fue considerado su máximo rival futbolístico, siendo esta tal vez la rivalidad más grande en la historia del deporte mundial.
El mensaje de Cristiano llegó después del último encuentro de Messi defendiendo los colores de la "albiceleste". El capitán argentino cerró este martes una etapa única durante el triunfo de Argentina frente a Benín, poniendo fin a un recorrido con la selección absoluta que comenzó cuando en su adolescencia y se extendió hasta ganar todo lo ganable.
Respondiendo la última publicación de Messi en redes sociales, Ronaldo destacó especialmente la longevidad y el legado construido por el argentino con su país. “Leo, tantos años defendiendo a tu país y una historia que quedará para siempre. Todo mi respeto por lo que has logrado con Argentina. Un abrazo”, escribió Cristiano en una publicación que rápidamente generó repercusión.
El reconocimiento tiene un significado especial por tratarse de los dos futbolistas que protagonizaron una de las mayores rivalidades individuales en la historia del deporte. Cristiano y Messi compitieron durante años por los principales títulos colectivos e individuales, sobre todo durante sus respectivas etapas en Real Madrid y Barcelona, convirtiéndose en las grandes referencias de una generación dorada para el fútbol.
La etapa internacional de Messi estuvo marcada por momentos opuestos. Durante años cargó con las críticas tras no poder conseguir títulos para la Argentina. Cuando parecía que la rendición llegaba, Leo sacó el pecho y lo cambió todo, siendo el líder de una gneración campeona del mundo y bicampeona de América.
Ahora, con la despedida consumada ante Benín, Messi cierra uno de los capítulos más importantes de su carrera profesional. Y entre los numerosos halagos apareció precisamente el de Cristiano Ronaldo, su gran antagonista deportivo, quien dejó de lado cualquier rivalidad para destacar públicamente todo lo conseguido por el argentino defendiendo a su nación.
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Gerardo Cárdenas es redactor de Sports Illustrated Fútbol, especializado en la cobertura del fútbol mexicano. Realiza un seguimiento amplio y detallado de la Liga MX y la selección mexicana, con especial atención a la actualidad de los clubes, futbolistas y principales acontecimientos que rodean al balompié nacional. Su cobertura también se extiende al fútbol internacional, con un seguimiento puntual del mercado de fichajes europeo y de la actualidad de los grandes clubes del Viejo Continente. Cárdenas es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde cursó la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Además de su labor periodística, ha creado y desarrollado múltiples espacios de comunicación deportiva en el entorno digital, enfocados en acercar la información futbolística a nuevas audiencias.