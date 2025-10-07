El mensaje de despedida de Leo Messi a Jordi Alba

Jordi Alba ha anunciado el final de su carrera una vez que termine la temporada 2025 de la MLS con el Inter Miami. El zurdo ha tomado la decisión días después de que Sergio Busquets anunciara que su tiempo dentro de los terrenos de juego de la misma forma, llegarán a su fin.

Siendo el caso, Leo Messi pierde a uno de sus mejores socios dentro del terreno de juego a lo largo de su carrera. Dicha sociedad le ha llevado al '10' a forma también una amistad fratenernal con Alba fuera del campo. Por ende, el astro argentino ha despedido a su colega con un mensaje corto por contundente.

“Te voy a extrañar mucho, Jordi. Después de tantas cosas juntos, se me va a hacer raro mirar a la izquierda y no verte ahí.



Qué locura la cantidad de asistencias que me diste todos estos años... ¿quién me va a dar los pases atrás ahora?”.



Las palabras de Messi a Jordi Alba. 🥹 pic.twitter.com/omvYkFTfCv — Sudanalytics (@sudanalytics_) October 7, 2025

Te voy a extrañar mucho, Jordi. Después de tantas cosas juntos, se me va a hacer raro mirar a la izquierda y no verte ahí. Qué locura la cantidad de asistencias que me diste todos estos años... ¿Quién me va a dar los pases atrás ahora? Leo Messi

Villarreal v FC Barcelona - La Liga Santander | Soccrates Images/GettyImages

La sociedad Alba-Messi a lo largo de más de una década

Lionel Messi y Jordi Alba han forjado una de las sociedades más emblemáticas del fútbol moderno, caracterizada por una química excepcional en el campo que ha potenciado sus carreras individuales y colectivas.



Su relación como compañeros de equipo se remonta a 2012 tras la llegada de Jordi a Barcelona y se ha extendido hasta la actualidad, marcada por asistencias letales, títulos compartidos y una amistad que trasciende lo deportivo.

Desde su debut, Alba y Messi desarrollaron una conexión intuitiva en la banda izquierda. Alba, con su velocidad explosiva y capacidad para solaparse, liberaba espacio para las diagonales interiores de Messi. Este último, con su visión de juego y precisión en el pase, alimentaba a Alba con balones filtrados que culminaban en centros o asistencias.

Años después, una vez que su historia en Barcelona terminó, Alba decidió firmar con el Inter Miami a pedido directo del mismo Messi.