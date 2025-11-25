El mensaje de Lamine Yamal que ilusiona al Barcelona antes de jugar frente al Chelsea

Lamine Yamal ha convertido los vídeos motivacionales en una especie de ritual previo a los grandes partidos del FC Barcelona. Ahora, el mismo día en que la escuadra azulgrana visitará al Chelsea en Stamford Bridge, por la quinta fecha de la Champions League, el extremo de 18 años compartió un montaje con algunas de sus mejores acciones con el balón, acompañado por una narración que transmitía un mensaje cargado de determinación y ambición.

“Siento que estoy volviendo a ser yo mismo, renovado, recargado, reenfocado, sin nada que me impida ser quien soy”, se escuchaba en la voz en off del vídeo. Asimismo, la pieza concluía con una imagen simbólica muy celebrada por los aficionados culés: la de Ferran Torres agachándose para limpiar la bota del dorsal ‘10’ después de marcar el cuarto gol ante el Athletic Club el sábado; mismo que arribó tras una asistencia sensacional del propio hispano-marroquí.

Something is in the air in November for Lamine Yamal 👀 pic.twitter.com/TKLGr2kVsU — ESPN FC (@ESPNFC) November 23, 2025

A pesar de los problemas de pubis que han acompañado su inicio de campaña, los cuales generaron cierta preocupación, Lamine empieza a firmar números sobresalientes, al punto que en 12 encuentros oficiales ya suma seis dianas y ocho asistencias, consolidándose como uno de los futbolistas más influyentes en el esquema ofensivo del Barça y confirmando que su impacto no tiene techo.

Por otro lado, el atractivo desafío de Champions entre Chelsea y Barcelona adquiere una importancia crucial, debido a que ambos llegan igualados a siete puntos, y a dos del top 8, zona que otorga el acceso directo a los octavos; lo que trae consigo que ninguno de los dos equipos pueda darse el lujo de perder. Eso sí, los londinenses cuentan con un +3 en el diferencial de goles para un eventual caso de desempate, mientras que el de los catalanes se sitúa en +5.

Con el escenario listo para un duelo de máxima exigencia, la escuadra que entrena Hansi Flick, y sus hinchas, confían en que la inspiración mostrada por Lamine Yamal, dentro y fuera del campo, vuelva a marcar diferencias.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL FC BARCELONA EN NUESTRO CANAL DE WHATSAPP