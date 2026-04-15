El mensaje de Lamine Yamal tras la eliminación del FC Barcelona que ilusiona a la afición

Luego de la eliminación de la UEFA Champions League ante el Atlético de Madrid por 3-2 en el global, Lamine Yamal eligió hablarle directamente a los hinchas del FC Barcelona a través de sus redes sociales, con un mensaje cargado de autocrítica, pero también de convicción.

“Lo dimos todo, pero no fue suficiente”, expresó el delantero culé, y dejó en claro que, aunque el golpe fue duro, forma parte del proceso. En esa misma línea remarcó que el camino hacia el éxito exige esfuerzo constante y que el equipo está preparado para asumir esa responsabilidad.

La promesa que ilusiona a los hinchas

Más allá de conformarse con una ilusión frustrada, Yamal aseguró que traerán la Champions a Barcelona nuevamente: “mis padres me enseñaron que la palabra de un hombre se cumple”, escribió. De esta manera, reafirmó una promesa que ya había hecho tras la eliminación ante el Inter de Milán en la temporada pasada.

En lo futbolístico, el conjunto blaugrana mostró momentos de alto nivel en los que, de hecho, logró ponerse en ventaja y llegó a igualar la serie en los primeros minutos del partido, aunque el merecimiento no alcanzó para definir el cruce y lograr revertir el marcador.

“Esto es solo parte del camino: para llegar a la cima hay que escalar y sabemos que no será fácil ni nos lo pondrán fácil. Pero rendirse no es una opción", agregó en el posteo.

Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second Leg | David Ramos - UEFA/GettyImages

Sin embargo, a pesar del resultado desfavorable al término del encuentro, el delantero fue uno de los puntos más altos de la eliminatoria; convirtió un gol y generó cuatro ocasiones claras que no pudieron ser aprovechadas por sus compañeros en ataque.

"Cada error es una lección, y no dudéis de que aprenderemos de cada uno. Somos el Barça y volveremos a estar donde debemos. Sempre Barça”, sentenció para cerrar el mensaje.

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