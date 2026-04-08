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Sports Illustrated

El mensaje de Mbappé tras una noche amarga para el Real Madrid en la Champions

El francés evitó hablar luego de la caída ante el Bayern Munich, pero dejó un mensaje claro en redes: sigue creyendo en la remontada.
Lucía Domínguez|
Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg
Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg | Europa Press Sports/GettyImages

El Real Madrid sufrió una dura derrota por 1-2 frente al Bayern Munich, en la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League; el conjunto visitante marcó una diferencia que parecía decisiva pero Kylian Mbappé encontró el gol y mantiene con vida al merengue en la serie.

Un líder que da la cara

El delantero francés no solo marcó el descuento a los 74 minutos, sino que también generó varias situaciones de peligro que obligaron a una actuación destacada de Manuel Neuer. Luego de atravesar semanas marcadas por molestias físicas, mostró carácter competitivo en un contexto que obligó al resultado.

A su vez, con esta anotación no solo mantiene abierto el cruce, sino que también alcanzó los 14 goles en la actual edición de la Champions 2025-26 y se emtió en un selecto grupo histórico de nueve jugadores que lograron esa misma cifra en una misma temporada; de esta manera, se sumó a nombres legendarios como Cristiano Ronaldo, quien lo consiguió en tres ocasiones y posee el récord con 17, Lionel Messi, Ruud van Nistelrooy, Robert Lewandowski, Karim Benzema y José Altafini.

Sin embargo, el final del encuentro lo encontró visiblemente frustrado. Mbappé evitó el contacto con la prensa y se retiró directamente al vestuario tras rechazar el intento del jefe de prensa del club de acercarlo a los periodistas.

Sin embargo, horas después rompió el silencio en redes sociales y publicó una historia con una frase breve pero contundente: “Todo sigue abierto”. Un mensaje que rápidamente encendió la ilusión de los hinchas y que refleja la mentalidad competitiva del francés en este tipo de partidos decisivos.

Kylian Mbappe
Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg | NurPhoto/GettyImages

La serie quedó completamente abierta de cara a la revancha en Alemania. El Real Madrid deberá corregir errores defensivos y sostener la intensidad mostrada en el tramo final del partido si quiere dar vuelta la historia y avanzar de ronda en la competencia.

Con Mbappé como líder y la mística que poseen bajo presión como respaldo, el equipo español se aferra a una nueva noche heróica para la historia moderna del club. Enfrente, el Bayern ya demostró que sabe cómo aprovechar los espacios y lastimar, pero todavía no hay nada dicho. En la Champions, y mucho más tratándose del Madrid, el resultado es una variante constante.

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Lucía Domínguez
LUCÍA DOMÍNGUEZ

Periodista deportiva, apasionada del fútbol, comprometida y dedicada a relatar historias desde la pasión y la cercanía con quienes viven el deporte.

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