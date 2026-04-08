El mensaje de Mbappé tras una noche amarga para el Real Madrid en la Champions

El Real Madrid sufrió una dura derrota por 1-2 frente al Bayern Munich, en la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League; el conjunto visitante marcó una diferencia que parecía decisiva pero Kylian Mbappé encontró el gol y mantiene con vida al merengue en la serie.

Un líder que da la cara

🔜 "Todo sigue abierto".



🔥 Mbappé confía en la remontada del Real Madrid en Múnich. pic.twitter.com/fRAIQs1ZTi — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 8, 2026

El delantero francés no solo marcó el descuento a los 74 minutos, sino que también generó varias situaciones de peligro que obligaron a una actuación destacada de Manuel Neuer. Luego de atravesar semanas marcadas por molestias físicas, mostró carácter competitivo en un contexto que obligó al resultado.

A su vez, con esta anotación no solo mantiene abierto el cruce, sino que también alcanzó los 14 goles en la actual edición de la Champions 2025-26 y se emtió en un selecto grupo histórico de nueve jugadores que lograron esa misma cifra en una misma temporada; de esta manera, se sumó a nombres legendarios como Cristiano Ronaldo, quien lo consiguió en tres ocasiones y posee el récord con 17, Lionel Messi, Ruud van Nistelrooy, Robert Lewandowski, Karim Benzema y José Altafini.

Sin embargo, el final del encuentro lo encontró visiblemente frustrado. Mbappé evitó el contacto con la prensa y se retiró directamente al vestuario tras rechazar el intento del jefe de prensa del club de acercarlo a los periodistas.

Sin embargo, horas después rompió el silencio en redes sociales y publicó una historia con una frase breve pero contundente: “Todo sigue abierto”. Un mensaje que rápidamente encendió la ilusión de los hinchas y que refleja la mentalidad competitiva del francés en este tipo de partidos decisivos.

Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg | NurPhoto/GettyImages

La serie quedó completamente abierta de cara a la revancha en Alemania. El Real Madrid deberá corregir errores defensivos y sostener la intensidad mostrada en el tramo final del partido si quiere dar vuelta la historia y avanzar de ronda en la competencia.

Con Mbappé como líder y la mística que poseen bajo presión como respaldo, el equipo español se aferra a una nueva noche heróica para la historia moderna del club. Enfrente, el Bayern ya demostró que sabe cómo aprovechar los espacios y lastimar, pero todavía no hay nada dicho. En la Champions, y mucho más tratándose del Madrid, el resultado es una variante constante.

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