El mensaje de Raphinha tras la eliminación del Barcelona en Copa del Rey: “Salgo muy orgulloso”

El FC Barcelona se impuso con autoridad al Atlético de Madrid por marcador de 3-0 en el partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey. No obstante, pese a la sólida actuación en el Camp Nou, el conjunto blaugrana no logró revertir el contundente 4-0 sufrido en el Estadio Riyadh Air Metropolitano en el duelo de ida y terminó quedando eliminado del certamen.

El conjunto dirigido por Hansi Flick se quedó a las puertas de concretar la hazaña. Al término del encuentro, Raphinha, una de las figuras del cuadro blaugrana, habló sobre la eliminación y el sabor amargo que dejó la serie.

FC Barcelona v Atletico Madrid - Spanish Copa del Rey | Soccrates Images/GettyImages

El extremo brasileño, quien marcó uno de los goles del Barcelona este martes, aseguró que es momento de pasar página y centrar toda la atención en LaLiga y la Champions League, competiciones en las que el club aún mantiene vivas sus aspiraciones.

Salgo muy orgulloso de este equipo. Si seguimos jugando así, tendremos un final de temporada espectacular. Seguro que la afición también está orgullosa, lo demuestra lo que pasó al final del partido. También sabemos que enfrente hay un equipo que defiende lo suyo (...) A pensar en el finde y lo que pasó hoy ya pasó Raphinha

El Barcelona se mantiene como líder de LaLiga tras 26 jornadas disputadas. A falta de 12 partidos para el cierre del campeonato, el equipo de Hansi Flick cuenta con una ventaja de cuatro puntos sobre el Real Madrid en la pelea por el título.

En la Champions League, los culés ya aseguraron su lugar en los octavos de final, instancia en la que se enfrentarán al Newcastle United de la Premier League en una eliminatoria que promete alta intensidad.