El mensaje de Rodrygo tras ser operado con éxito de su lesión en la rodilla

La cuenta atrás ha comenzado para Rodrygo. El jugador del Real Madrid ha sido operado esta mañana de las roturas del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de la pierna derecha.

"Nuestro jugador Rodrygo ha sido intervenido con éxito de las roturas del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de la pierna derecha. La operación ha sido realizada por el doctor Manuel Leyes bajo la supervisión de los Servicios Médicos del Real Madrid. Rodrygo comenzará en los próximos días sus trabajos de rehabilitación", informaron los servicios médicos del club blanco.

Nuevo parte médico de Rodrygo. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 10, 2026

El jugador ha compratido un post en sus redes sociales con palabras de agradecimiento y una imagen en la que se le ve sonriendo después de la operación.

"¡Gracias a Dios salió bien en la cirugía! Una nueva historia comienza hoy. Un nuevo Rodrygo ha nacido... Estoy listo para pasar por todo este proceso y experimentar las bendiciones de Dios en mi vida. Muy agradecido por todos y cada uno de los mensajes de amor".

El jugador se lesionó el pasado 2 de marzo en el partido de LaLiga frente al Getafe. El brasileño precisamente reaparecía en ese encuentro tras haberse perdido cinco partidos por una tendinitis. Sin embargo, al poco tiempo de ingresar en el terreno de juego, al jugador se le quedó la rodilla enganchada y en el momento se le vio con evidentes signos de dolor. A pesar de todo, Rodrygo pudo continuar en el partido y no fue hasta el final del mismo cuando se le realizaron pruebas médicas.

Al día siguiente, los servicios médicos del club confirmaron la gravedad de la lesión. El brasileño se veía obligado a pasar por el quirófano por lo que se perdería todo lo que resta de temporada y también el Mundial de este verano con la selección de Brasil.

Desde el Real Madrid no han establecido una fecha estimada del tiempo de baja del futbolista, ya que los tiempos dependerán de cómo vaya evolucionando. No obstante. Rodrygo podría estar alejado de los terrenos de juego aproximadamente 10 meses o incluso un año.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL REAL MADRID EN NUESTRO CANAL DE WHATSAPP