El mensaje de Trent tras el "castigo" de Álvaro Arbeloa en el Real Madrid

Trent Alexander-Arndol, habitual titular en el lateral derecho del Real Madrid, comenzó el encuentro ante el Atlético de Madrid desde el banco de suplentes debido a una determinación disciplinaria por parte de Álvaro Arbeloa.

Según trascendió, el entrenador decidió tomar la medida debido a que el jugador inglés llegó fuera de horario a un entrenamiento durante la semana, un límite que el cuerpo técnico del merengue no está dispuesto a pasar desapercibido en un tramo final de temporada tan exigente, en el que que se busca priorizar la disciplina interna del plantel por sobre los hombres propios.

🚨 Trent Alexander-Arnold accepted Álvaro Arbeloa’s decision and apologized to the coach, captain Carvajal and the rest of his teammates.



One training ground source said that Trent acted like a gentleman.



Arbeloa thinks highly of the player, that’s why he tried to play down the… pic.twitter.com/auBVx3kGR2 — Madrid Xtra (@MadridXtra) March 23, 2026

De sancionado a decisivo en el resultado

Lejos de ser completamente relegado del partido, Alexander-Arnold tuvo la oportunidad de enmendar su error e ingresó a los 64 minutos del encuentro por Dani Carvajal; asimismo, participó en la acción que terminó con el gol de Vinicius Junior para el 3-2 definitivo en el Santiago Bernabéu.

Su ingreso cambió el ritmo por la banda derecha y terminó siendo determinante para inclinar la balanza a favor del Madrid en un duelo que se había vuelto muy parejo desde el arranque de la segunda mitad.

Un mensaje claro tras el partido

Luego del encuentro, el propio jugador compartió un mensaje claro para el entorno del club y la afición madridista por medio de sus redes sociales: "Madrid y nada más", escirbió junto a un dump de imágenes del partido.

Real Madrid CF v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports | Antonio Villalba/GettyImages

Más allá del episodio puntual en el entrenamiento, el inglés dejó en claro su compromiso con el equipo y con el cuerpo técnico, y su intención de seguir siendo protagonista en LaLiga.

Mientras varios futbolistas se suman a sus selecciones, Alexander-Arnold permanecerá en Madrid durante la fecha FIFA. El lateral volvió a quedar fuera de la convocatoria de Thomas Tuchel, una situación que, lejos de perjudicarlo, le permitirá enfocarse en recuperar terreno dentro del grupo y reafirmar su determinación.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL REAL MADRID EN NUESTRO CANAL DE WHATSAPP