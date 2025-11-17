El milagro que necesita Miguel Herrera para clasificar a Costa Rica al Mundial 2026

Miguel Herrera está obligado a producir un auténtico milagro futbolístico. No hay otra forma de describir el escenario en el que Costa Rica llega a la última jornada por las eliminatorias de la CONCACAF rumbo al Mundial 2026. El equipo tico, ubicado en la tercera posición del Grupo C, camina sobre una cuerda floja. No depende de sí mismo y el repechaje aparece como la única ventana… pero incluso esa se está cerrando.

La CONCACAF reparte tres plazas directas y dos boletos al repechaje. Los líderes de cada grupo firman su pase sin escalas, mientras que los mejores segundos lugares obtienen el derecho a pelear por la repesca. En este contexto, el combinado que dirige Herrera enfrenta un laberinto donde cada resultado externo pesa tanto como lo que puedan hacer dentro de la cancha.

¡EL 'PIOJO' VIVE MOMENTOS DE TENSIÓN!😮‍💨



Miguel Herrera explota ante los cuestionamientos sobre su futuro con Costa Rica y la falta de juego de su equipo tras la derrota ante Haití 😬💥



📽️ CORTESÍA diegoobando95 / kevinjimenezcrc pic.twitter.com/0dwnKswvIC — Claro Sports (@ClaroSports) November 14, 2025

El martes 18 de noviembre, Costa Rica recibirá a Honduras en el Estadio Nacional. Ese partido no es solo el cierre de la eliminatoria; es un examen de carácter para un equipo que ha vivido más dudas que certezas. Herrera lo sabe. En 90 minutos se juega su reputación, su proyecto y, sobre todo, la esperanza de un país que aún cree en los milagros futboleros.

El cálculo es simple, aunque cruel. Si Haití derrota a Nicaragua, Costa Rica queda automáticamente fuera de la pelea por un pase directo. En ese escenario, la única forma de mantenerse con vida es vencer sí o sí a Honduras para meterse al repechaje. Nada de empates, nada de combinaciones rebuscadas: ganar o apagar la luz.

Si Haití empata o pierde ante Nicaragua, el panorama mejora ligeramente. Aun así, el libreto exige lo mismo: Costa Rica debe ganar. Cualquier marcador sirve, pero el triunfo es obligatorio para capturar el boleto directo al Mundial.

No hay margen para el titubeo. Miguel Herrera necesita algo más que una buena noche; necesita convicción, precisión y un golpe de autoridad que cambie la narrativa. Si lo consigue, será recordado como el técnico que rescató una clasificación imposible. Si no, su gestión pasará a la historia como una montaña rusa que se quedó corta en la última curva.