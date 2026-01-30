El AC Milan se mueve con fuerza en el mercado para reforzar su ataque y elevar el nivel competitivo de su plantilla. La directiva rossonera entiende que el salto de exigencia es inminente y, en ese contexto, la llegada de un nuevo delantero centro aparece como prioridad estratégica inmediata.

La decisión impacta directamente en Santiago Giménez, quien se ha consolidado como referencia ofensiva del equipo. En Milanello consideran que sumar competencia real no solo elevará el rendimiento colectivo, sino que también obligará al mexicano a sostener su mejor versión en una temporada que exige regularidad absoluta.

🚨🔴⚫️ Jean Philippe Mateta has agreed personal terms with AC Milan, his favorite option.



AC Milan have advanced in talks with Crystal Palace for the summer but trying to complete the agreement now; if #CPFC give their green light.



Talks underway. pic.twitter.com/zhrZpJeXW7 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 30, 2026

El nombre elegido es Jean‑Philippe Mateta, delantero con presente en la Premier League. El francés ha sido identificado como un perfil ideal por su potencia física, experiencia en una liga de máxima intensidad y capacidad para convivir en esquemas con doble referencia ofensiva.

De acuerdo con información revelada por Fabrizio Romano, el Milan ya alcanzó un acuerdo total con Mateta en lo contractual. El atacante dio luz verde al proyecto deportivo y considera al club italiano como su opción prioritaria, seducido por el reto deportivo y el peso histórico de la institución en el fútbol europeo.

El siguiente paso está en manos de la directiva rossonera, que ya negocia con el Crystal Palace. La intención es cerrar la operación durante este mismo invierno, aunque en San Siro contemplan un escenario alterno si las condiciones económicas impiden el acuerdo inmediato.

Crystal Palace v Aston Villa - Premier League | Sebastian Frej/GettyImages

En caso de no concretar el fichaje en enero, el Milan buscará dejarlo prácticamente asegurado para el verano. La estrategia pasa por anticiparse al mercado, evitando subastas con otros clubes y garantizando que Mateta llegue como una pieza clave para la próxima temporada europea.

Para Santiago Giménez, el movimiento representa un nuevo desafío. La competencia interna será más dura, pero también una oportunidad para consolidarse en la élite. El mensaje del Milan es claro: la ambición deportiva no se negocia, y el ataque rossonero apunta a profundidad, gol y presión constante rumbo a los grandes objetivos.

