Si alguien tuvo la posibilidad de relanzar su carrera fue Ansu Fati al mudarse a Mónaco. El delantero de 23 años, cedido por el Barcelona, logró continuidad y rendimiento en Francia. Tal es asi que el AS Monaco evalúa ejecutar la opción de compra fijada en 11 millones de euros, con la intención de retenerlo de manera definitiva.

El club francés sigue de cerca su situación contractual y, según informó el medio español Sport, está dispuesto a avanzar con el pago de la cláusula. La operación, de todos modos, incluye una instancia de negociación con el jugador en relación con su salario, que actualmente es compartido entre la institución monegasca y el Barça. La decisión final dependerá de que ambas partes alcancen un acuerdo acorde a la estructura económica del equipo.

Paris FC v AS Monaco FC - Ligue 1 McDonald's | Franco Arland/GettyImages

En lo deportivo, Fati encontró regularidad. Suma 10 goles en 26 partidos y logró recuperar protagonismo en ataque. Su rol se fue modificando con el correr de la temporada y ahora tiene mayor presencia en zonas interiores y cercanas al área. Aun con algunas interrupciones por problemas físicos, su rendimiento resultó suficiente para que el Monaco considere su continuidad.

El propio jugador contó su felicidad respecto a su presente en el club y en la ciudad. En un documental difundido por la institución, mostró parte de su rutina diaria y su vida fuera del campo de juego. "Estoy muy contento", expresó durante un paseo en barco, una de las actividades incluidas en la producción. En otro momento, al referirse a su día a día, explicó como arranca su día. "Me levanto, hago café y me voy a entrenar", dijo.

El atacante también valoró su integración al plantel. "Desde que llegué me sentí como en casa", comentó, y destacó el acompañamiento de sus compañeros y el cuerpo técnico. Además, contó que comenzó a estudiar francés para facilitar su vida cotidiana.

Más allá del plano de clubes, Fati mantiene otro objetivo en mente. El delantero apunta a volver a la selección española y competir por un lugar en el próximo Mundial. Sus registros goleadores en la Ligue 1 lo respaldan, con un promedio de un gol cada 111 minutos, uno de los mejores entre los atacantes españoles en la actualidad.