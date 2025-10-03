El motivo del enojo de Vinicius Jr. tras el triunfo del Real Madrid en Champions League

Según información del diario AS, la frustración de Vinícius Júnior al ser sustituido durante el partido de la Liga de Campeones del Real Madrid contra el Kairat Almaty estaba dirigida a sus compañeros de equipo más que a Xabi Alonso.

El brasileño fue retirado del partido que finalmente ganó el Madrid por 5-0 en Kazajstán cuando todavía quedaban unos 20 minutos de juego, y luego se lo vio haciendo gestos con los brazos en dirección al propio Alonso mientras interactuaba con el entrenador en su camino al banco.

La suposición obvia era que estaba molesto con Alonso por no dejarle terminar el partido, especialmente dado el descontento por los minutos inconsistentes a principio de la temporada. Sin embargo, el técnico, aunque era el destinatario previsto de las objeciones del extremo, no era la causa.

FBL-EUR-C1-KAIRAT ALMATY-REAL MADRID | VYACHESLAV OSELEDKO/GettyImages

Vinícius, en cambio, se sintió frustrado por sus compañeros, según AS. Se dice que le molestaba creer que sus compañeros lo ignoraban con demasiada frecuencia en buenas posiciones. Hubo una ocasión en la que Arda Güler no entregó el balón, y otra en la que Franco Mastantuono optó por no pasar.

Después le preguntaron a Alonso por ello y el entrenador le restó importancia a la interacción con Vinícius diciendo que se trataba de un "comentario que entendimos" más que de una "queja".

FC Kairat Almaty v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2 | Pedro Castillo/GettyImages

De sentirse el verdadero merecedor del Balón de Oro en 2024, esta temporada le viene costando mucho a quien fuera capitán en Kazajistán: Vinicius ya no es la estrella ni siquiera en su propio club. Terminó 16.º en la clasificación de 2025, por detrás de Viktor Gyökeres y cinco jugadores del Real Madrid han tenido más minutos que él en lo que va de temporada.

Y más allá de esto, se destaca estadísticamente que Vinicius lidera al equipo en asistencias (cuatro), ha marcado el mismo número de goles que Güler (tres), con Kylian Mbappé por delante tanto en goles marcados (ocho) como en participaciones directas en gol (nueve).

Más noticias sobre el Real Madrid en nuestro canal de Whatsapp