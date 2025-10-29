El motivo por el que Ángel Correa no ha entrenado con el resto de sus compañeros

El semestre de Ángel Correa con los Tigres ha sido brillante. Desde que el exjugador del Atlético de Madrid firmó con el cuadro de la Liga MX, el argentino es el jugador más determinante. Su rendimiento está siendo superlativo, algo que se esperaba de un campeón del mundo.

El pasado fin de semana en el juego ante Tijuana, Guido Pizarro envió al banco a Correa. El motivo era evitar alguna tarjeta amarilla para escapar de una suspensión previa al clásico contra Monterrey. La meta se ha cumplido, sin embargo, en las más recientes horas, la presencia de Ángel contra Rayados ha generado dudas.

El argentino ha iniciado la semana con Tigres entrenando por separado. De forma natural, los rumores comenzaron y se especulaba que el jugador estaba lesionado. Sin embargo, fuentes cercanas al cuadro de la UANL ha descartado dicha situación, asegurando que el argentino está al cien por ciento.

Tigres ha definido este modelo de trabajo para el argentino justo con la meta de evitar un tema físico antes del duelo ante Rayados. El cuerpo técnico sabe que el jugador es de las opciones en ataque, quien más minutos ha estado en cancha, por lo que su desgaste ha sido superior.

La meta de Tigres es que Ángel tenga reposo estos días, es decir, evitar sobre esfuerzos. Posiblemente desde este miércoles o el día de mañana jueves, Correa se una a los trabajos con el resto del equipo.

De momento, 6 goles y 4 asistencias es lo que suma Ángel Correa sólo en Liga MX. Dichas cifras son igualadas dentro de los Tigres este semestre por el capitán del club, Juan Brunetta. Este dato refleja tal cual que el argentino es una pieza clave y tal vez sin reemplazo dentro de la plantilla del cuadro de los de la UANL.

