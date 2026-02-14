El motivo por el que Arne Slot ve imposible ganar la Premier League

Arne Slot aseguró que el balance negativo en acciones a balón parado está condicionando el rendimiento del Liverpool en la Premier League esta temporada y subrayó que la importancia de este tipo de jugadas se ha incrementado de manera notable.

El balance a pelota detenida mide la diferencia entre los goles marcados y los goles recibidos en corners, faltas laterales y tiros libres directos. Un saldo positivo refleja eficacia y solidez; uno negativo, fragilidad en esas acciones.

El entrenador neerlandés habló el viernes por la mañana, dos días después de que un cabezazo de Virgil van Dijk tras un córner asegurara la victoria ante el Sunderland. A pesar de ese tanto decisivo, reconoció que podría replantearse el enfoque y la atención que dedica a estas situaciones. "No puedo dejar de remarcar la importancia de este tipo de jugadas. Es algo en lo que insistimos todos los días", afirmó Slot.

"En el pasado me preguntaron cuál es la diferencia entre nuestro rendimiento en la Champions League y en la Premier League y la respuesta más simple es el balón parado. En la Champions estamos arriba en ese aspecto y en la Premier estamos completamente abajo", dijo el técnico.

El Liverpool terminó tercero en la fase de liga de 36 equipos en competiciones europeas, pero en el campeonato doméstico ha tenido dificultades para mantenerse al ritmo de los cinco primeros. "La Premier League actual depende mucho más de este tipo de jugadas que la temporada pasada

Ya me parecían muy importantes, pero ahora su impacto se ha disparado", añadió.

Slot fue aún más contundente al valorar sus opciones en la carrera por el título. "Es imposible ganar la liga si tienes un balance como el nuestro. Necesitas estar por encima de un +5. Da igual lo que hagas en juego abierto, necesitas ese saldo", afirmó.

El Liverpool ha mejorado ligeramente su registro en las últimas semanas. A finales de diciembre, el balance era de -9. Los goles de van Dijk ante el Sunderland y el Bournemouth, así como el tiro libre de Dominik Szoboszlai frente al Manchester City, sin conceder más tantos en esas situaciones, han reducido la cifra a -6.

Balance en jugadas a balón parado en la Premier League - 14 feb. 2026

Equipo Goles a balón parado (GF/GC) Balance Posición en la liga Arsenal 15:5 +10 1° Tottenham 13:7 +6 16° Manchester United 13:10 +3 4° Newcastle 13:11 +2 10° Aston Villa 10:8 +2 3° Brighton 7:5 +2 14° Chelsea 12:11 +1 5° Leeds 12:11 +1 15° Everton 7:6 +1 8° Brentford 5:4 +1 7° Fulham 8:8 0 12° Sunderland 7:7 0 11° Manchester City 6:7 -1 2° Wolverhampton 4:5 -1 20° Burnley 6:8 -2 19° Bournemouth 12:16 -4 9° Crystal Palace 9:13 -4 13° Nottingham Forest 6:11 -5 17° Liverpool 8:14 -6 6° West Ham United 7:13 -6 18°

Aun así, el equipo se mantiene como colista en esta clasificación junto al West Ham United. El Arsenal, líder de la Premier League, encabeza el ranking con un +10.

La afirmación de Slot podría ponerse en duda si el City, que registra un -1 en el balance a balón parado, supera al Arsenal en la lucha por el campeonato. Sin embargo, la tendencia general respalda en parte su análisis.

El Manchester United, el Aston Villa, el Chelsea, el Everton y el Brentford presentan saldos positivos en estas acciones y todos se encuentran en la mitad superior de la tabla. Aunque existen excepciones, como los propios Rojos o el caso opuesto del Tottenham, lo habitual es que un balance negativo en jugadas a balón parado esté asociado a posiciones en la zona baja de la clasificación.

