El motivo por el que Cristiano Ronaldo habría dejado de seguir al Real Madrid en Instagram

Cristiano Ronaldo volvió a quedar en el centro de la escena mediática en las últimas horas, luego de que varios usuarios detectaran que el portugués habría dejado de seguir al Real Madrid en Instagram.



El gesto no pasó desapercibido y rápidamente se viralizó en redes sociales, despertando especulaciones sobre un posible distanciamiento entre el futbolista y el club donde vivió la etapa más exitosa de su carrera.

🚨 BREAKING: Cristiano Ronaldo has unfollowed Real Madrid on Instagram after the club failed to post a birthday message for him yesterday 😭 pic.twitter.com/onh0MdA6P5 — MC (@CrewsMat10) February 6, 2026

El contexto alimentó aún más los rumores: Ronaldo cumplió 41 años el pasado jueves 5 de febrero y, según algunos aficionados, la decisión estaría relacionada con la ausencia de un saludo público por parte del Real Madrid en su cuenta oficial de Instagram. La falta de una publicación conmemorativa llamó la atención, especialmente teniendo en cuenta que el club suele dedicar mensajes a figuras históricas en fechas importantes.

Cristiano, que defendió la camiseta blanca entre 2009 y 2018, es considerado uno de los máximos ídolos de la institución. Durante su etapa en el Santiago Bernabéu, se convirtió en el máximo goleador histórico del club, ganó cuatro Champions League y acumuló una larga lista de títulos que lo colocaron como una leyenda indiscutida del madridismo.

Por eso, el hecho de que ya no siga al Madrid en redes sociales fue interpretado por muchos como un posible gesto de malestar o desencanto. En el pasado, Ronaldo ha manifestado en distintas entrevistas el cariño que mantiene por la institución y por la afición, aunque también ha dejado entrever que ciertas situaciones posteriores a su salida no fueron del todo sencillas.

TOPSHOT-FBL-ESP-SUPERCUP-BARCELONA-REALMADRID | AFP Contributor/GettyImages

Sin embargo, cabe aclarar que el Real Madrid sí tuvo un reconocimiento hacia su exestrella. Aunque no realizó una publicación específica en Instagram, el club compartió un video especial en su canal oficial de YouTube para homenajear al futbolista en el día de su cumpleaños, repasando algunos de sus momentos más emblemáticos con la camiseta merengue.

De esta manera, la ausencia del saludo en Instagram no significó un completo silencio institucional, aunque sí abrió la puerta a interpretaciones en un mundo donde los gestos digitales suelen amplificarse rápidamente.

Por el momento, ni Cristiano Ronaldo ni el Real Madrid se pronunciaron oficialmente sobre la situación, por lo que se desconoce si el movimiento en redes responde realmente a un conflicto o simplemente a una decisión personal sin mayores implicancias. Mientras tanto, el episodio vuelve a reflejar cómo cualquier acción en redes sociales de una figura como Ronaldo puede transformarse en noticia global en cuestión de minutos.