El motivo por el que el Liverpool decidió blindar a Jeremy Jacquet

El Liverpool sorprendió en el último Deadline Day al acordar el fichaje de Jeremy Jacquet por £60 millones (unos 82,2 millones de dólares), una cifra altísima para un defensor de apenas 20 años. Sin embargo, el dato más llamativo no es el monto, sino la decisión de no incorporarlo de inmediato: el central recién será jugador del club a partir de la temporada 2026–27.

La explicación principal pasa por una cuestión contable. Tras un mercado anterior descomunal, en el que el Liverpool gastó más de £450 millones y rompió el récord británico de transferencias dos veces, la directiva buscó evitar cualquier riesgo relacionado con las reglas de Profit and Sustainability Rules (PSR) de la Premier League. Si el club cerraba la operación en enero, la cifra podía impactar antes en los balances. En cambio, al diferir el registro del gasto, el pago queda asociado a un nuevo ciclo económico.

Rennes gana tiempo y evita el “efecto préstamo”

Jeremy Jacquet, AS Monaco FC v Stade Rennais FC - Ligue 1 McDonald's 2025/2026 | Neal Simpson/Allstar/GettyImages

Para el conjunto francés, el beneficio es inmediato: se queda con su mejor defensor durante el resto de la temporada. El entrenador Habib Beye lo resumió con claridad: el club negoció el monto buscado, respetó la voluntad del jugador y además mantiene al futbolista hasta el final del curso.

La opción de que el Liverpool lo comprara en enero y lo cediera de vuelta parecía lógica, pero tenía un problema: un futbolista a préstamo suele quedar condicionado por el club dueño de su pase. Eso implica controles constantes, pedidos de información médica y física, y una sensación inevitable de “estar de paso”. Incluso, en lo inmediato, el cierre del traspaso podría haberlo dejado afuera de un partido clave: Jacquet terminó jugando los 90 minutos en la Copa de Francia ante el Marsella.

¿Vale lo que pagaron?

Jacquet se define como un defensor sereno con la pelota, con pasado de mediocampista e influencia de Paul Pogba. Su mayor virtud está en la salida limpia y en encontrar pases cortos que rompan líneas. En Ligue 1, ese perfil lo volvió una pieza atractiva en la construcción ofensiva de Rennes.

Jérémy Jacquet has been nominated for @staderennais player of the month 👏 pic.twitter.com/xjCOPNP0AK — Anything Liverpool (@AnythingLFC_) February 4, 2026

Pero el precio lo puso en el centro de la polémica: el campeón del mundo Christophe Dugarry calificó la operación como “ridícula” y acusó al Liverpool de pagar una fortuna por un jugador todavía sin trayectoria consolidada. En Anfield, la apuesta es clara: prefieren esperar y ganar en todos los frentes.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL LIVERPOOL