El motivo por el que Hansi Flick no podrá estar en la cancha en el Clásico ante el Real Madrid

El FC Barcelona puso fin a una racha de dos derrotas consecutivas, una en LaLiga y otra en la Champions League. Este fin de semana, los blaugranas se impusieron 2-1 al Girona en el Estadio Olímpico de Montjuïc, ascendiendo al primer puesto de la clasificación general, a la espera del resultado del Real Madrid frente al Getafe este domingo.



El equipo dirigido por Hansi Flick logró una victoria agónica en el último minuto, cuando Ronald Araújo se incorporó al ataque y definió con precisión para superar al portero Paulo Gazzaniga. Sin embargo, pese a este valioso triunfo, no todo son buenas noticias para el Barça, ya que no podrá contar con su entrenador para el Clásico contra el Real Madrid.



FC Barcelona v Girona FC - LaLiga EA Sports | David Ramos/GettyImages

En el minuto 90, el árbitro Gil Manzano expulsó al técnico alemán Hansi Flick por sus vehementes protestas. Flick reaccionó con frustración tras la decisión del colegiado de añadir solo cuatro minutos de tiempo extra. En cuestión de segundos, Manzano le mostró dos tarjetas amarillas consecutivas, expulsándolo del terreno de juego.



Un par de minutos después, Araújo anotó el gol de la victoria, y Flick, que aún no había abandonado el área técnica, celebró con gestos que podrían interpretarse como ofensivos.



De esta manera, el técnico alemán no estará disponible en el banquillo para dirigir el Clásico ante el Real Madrid.

La manera de festejar del estratega del Barcelona le podría traer problemas y una sanción más severa que le haría perder más partidos.

Esta es la segunda vez que el director técnico alemán es expulsado desde que llegó al FC Barcelona.

El Clásico se jugará el domingo 26 de octubre en el Estadio Santiago Bernabéu. La temporada pasada, el conjunto blaugrana ligó cuatro victorias contra los merengues.