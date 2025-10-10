El motivo por el que Leo Messi abandonó la concentración de la selección argentina

Lionel Messi ha abandonado la convocatoria de la selección argentina por una decisión preventiva relacionada con su condición física y sus compromisos con club. Esto se da en el marco de la fecha FIFA de octubre de 2025 en la que la albiceleste jugará amistosos contra Venezuela, esta noche, en Miami y Puerto Rico el 13 de octubre.

Si bien es cierto que Leo fue incluido inicialmente en la nómina, el capitán albiceleste comunicó al cuerpo técnico, liderado por Lionel Scaloni, que su prioridad es llegar en óptimas condiciones a los compromisos de su club, el Inter Miami en lo que se viene de la MLS.

Dado que se trata de partidos amistosos y no oficiales, no se arriesgará a jugar si no está al 100%, priorizando su recuperación y preparación para la temporada. Esta medida busca evitar cualquier recaída en posibles molestias musculares, considerando su edad (38 años) y el calendario exigente previo al Mundial 2026.

Inter Miami CF v New England Revolution | Rich Storry/GettyImages

Leo ha trabajado con el grupo un par de días ya que el mismo se encuentra alojado en Miami. Después de tener una charla con Scaloni, el jugador decidió dar un paso al costado y centrarse en el Inter. Si bien los próximos partidos no son de Play-off, el club está buscando la cima de su división.

Argentina se cruza esta tarde con Venezuela. El juego no sólo no es oficial, sino que además no representa un reto real para el equipo campeón del mundo. Por su parte, el Inter Miami jugará el día de mañana (la MLS no frena en fecha FIFA) ante el Atlanta United y es muy posible que el '10' tenga minutos en dicho encuentro.

Por ahora, se entiende que nadie se sumará a la lista de Scaloni para los encuentros. El técnico se jugará ambos partidos con lo que tiene en lista. Nico Paz y Franco Mastantuono los mejor ubicados para partir de inicio.