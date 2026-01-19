El motivo por el que los aficionados del Real Madrid pitan a Vinícius Junior

La afición del Real Madrid es famosa por ser difícil de complacer; y si no, pregúntenle a Vinícius Junior, uno de los delanteros más electrizantes del mundo. Si no cumplen con sus altísimas expectativas, ni siquiera por un instante, nadie, ni siquiera los grandes del club, están a salvo de las burlas en el Bernabéu.

Gareth Bale, como es bien sabido, soportó la ira de los madridistas a lo largo de los años, a pesar de marcar goles increíbles en los momentos más importantes imaginables, mientras que Zinedine Zidane y Cristiano Ronaldo también fueron objeto de críticas en diversos momentos.

La última estrella en ser objeto de constantes críticas es Vinícius Jr. El brasileño, que estuvo a punto de ganar el Balón de Oro en 2024, tan cerca que el club boicoteó la ceremonia tras filtrarse la noticia de la victoria de Rodri, puede ser absorbentemente brillante en un momento y abrumadoramente frustrante al siguiente, y lamentablemente esto último ha quedado patente durante la temporada 2025/26.

Ha tenido mucho que hacer, siendo sincero, sobre todo recibiendo insultos de la oposición, pero son sus propios seguidores quienes han estado abucheando a Vinicius Jr. en las últimas semanas. La pregunta es, ¿por qué?

Real Madrid CF v Levante UD - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

La afición del Real Madrid empezó a abuchear a Vinicius Jr. el 20 de diciembre de 2025, silbándole tras su sustitución en el minuto 83 durante la victoria por 2-0 sobre el Sevilla en el Bernabéu.



En el siguiente partido en casa, una victoria por 5-1 sobre el Real Betis el 4 de enero, Vinicius Jr. volvió a ser abucheado al ser sustituido en los últimos minutos. Xabi Alonso, entonces entrenador y posteriormente destituido y sustituido por Álvaro Arbeloa, lo defendió, describiendo su actuación contra el Betis como "un muy buen partido".

Más recientemente, Vinícius Jr. fue abucheado antes y durante la victoria del Madrid por 2-0 sobre el Levante el 17 de enero. Varios otros jugadores, entre ellos Jude Bellingham, también fueron objeto de críticas. El partido se produjo tras la derrota por 3-2 ante el FC Barcelona en la final de la Supercopa de España y la temprana eliminación de la Copa del Rey a manos del Albacete de Segunda División.

Aunque es imposible leer la mente de la exigente afición madridista, parece que Vinícius Jr. se enfrenta a abucheos porque, según sus propios estándares, está teniendo una temporada difícil. El internacional brasileño solo lleva cinco goles en LaLiga esta temporada y no ha marcado en 12 partidos de la máxima categoría, una racha invicta que se remonta a octubre.



Real Madrid CF v Levante UD - LaLiga EA Sports | Pedro Castillo/GettyImages

La afición también parece estar frustrada por su comportamiento en el campo, que incluye discusiones con los árbitros y provocaciones a los rivales. La leyenda del club, Toni Kroos, admitió que las "molestas" travesuras del delantero están afectando negativamente al equipo.

El Real Madrid se encuentra actualmente segundo en LaLiga, a solo un punto del FC Barcelona, ​​y ya se ha clasificado para los octavos de final de la Champions League. Sin embargo, la derrota ante el Barça en la final de la Supercopa de España y la eliminación prematura de la Copa del Rey han empañado una temporada por lo demás sólida, lo que claramente ha irritado a la afición.

Actualmente, el futuro de Vinicius Jr. en el Real Madrid parece incierto. Tras la victoria por 2-0 contra el Levante, el jugador de 25 años declaró en El Periódico y SPORT: "No jugaré donde no me quieran".

Parece que cuenta con el apoyo del entrenador Arbeloa, quien declaró tras el partido que planea animar a su equipo a reforzar la plantilla de Vinicius Jr. para desbloquear defensas, calificándolo de "uno de los mejores jugadores del mundo". Aunque esta no ha sido su mejor temporada, una cosa está clara: Vinicius Jr. sigue siendo un talento de talla mundial al que no le faltarán pretendientes si realmente tiene intención de marcharse.

