El motivo por el que Sergio Ramos no tendrá actividad en contra de Querétaro

Rayados de Monterrey saltará al campo este fin de semana con el fin de defender el liderato de la Liga MX. El cuadro del norte del país se enfrentará a uno de los equipos que está en el fondo de la general, el Querétaro, un duelo en esencia, tendrían que poder sacar adelante en el marcador.

Rayados enfrentará este cotejo con la ausencia de su capitán, Sergio Ramos. Contrario a lo que algunos rumores señalan sobre un tema disciplinario, el jugador se ausentó de la práctica del lunes con permiso del club sabiendo que esta jornada no tendría actividad.

En el duelo en contra del Puebla, Sergio recibió su quinta tarjeta amarilla del semestre. Dicha acumulación es el equivalente de un duelo de suspensión dentro de la Liga MX.

No sería una locura que el acto de Sergio haya sido premeditado tanto por el club, como por el jugador. Al quemarse su quinta tarjeta en contra del Puebla, su ausencia se da para el accesible duelo en contra del Querétaro. De esta forma, el zaguero central llegará limpio y descansado para el cotejo de máximo nivel contra América.