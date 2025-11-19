El movimiento que pone en tela de juicio el futuro de Bogusz en Cruz Azul

La continuidad de Mateusz Bogusz en Cruz Azul vuelve a ponerse en duda. El mediocampista polaco ha reactivado la posibilidad de salir del club, esta vez por iniciativa propia y no por decisión de la directiva cementera.

De acuerdo con el periodista Fabrizio Romano, Bogusz cambió recientemente de agencia de representación. Este movimiento confirma su intención de preparar un nuevo rumbo en su carrera y abrir la puerta a negociaciones externas durante el mercado de invierno.

🚨🇵🇱 Mateusz Bogusz has decided to join new agency as representatives ahead of his next move.



European and MLS clubs keen as Bogusz can leave in 2026. pic.twitter.com/8XtEp27kif — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 19, 2025

La meta de su nuevo equipo de agentes será clara: buscarle acomodo fuera de la Liga MX lo antes posible. El plan contempla tanto un regreso a Europa como una posible llegada a la MLS, dos destinos que ya han mostrado interés en él desde hace meses.

Bogusz desea minutos garantizados, una condición indispensable para mantenerse en el radar de la selección de Polonia. El futbolista entiende que necesita continuidad absoluta si quiere aspirar a meterse en la lista rumbo a la próxima Copa del Mundo.

Cruz Azul v Whitecaps - Final: Concacaf Champions Cup 2025 | Jam Media/GettyImages

Aunque ha tenido mayor participación en los partidos recientes de Cruz Azul, su rol desde la llegada de Nicolás Larcamón ha sido principalmente el de suplente. La falta de titularidad sostenida es un punto clave en su deseo de buscar una nueva oportunidad.

En La Noria están al tanto de su postura. Si bien Cruz Azul no ha declarado oficialmente que busque su salida, tampoco se opondría a negociar si llega una oferta adecuada. El club valora su calidad, pero también comprende que un jugador que busca minutos constantes difícilmente aceptará permanecer como alternativa.

La MLS se perfila como uno de los destinos más realistas. Su estilo ofensivo, ritmo físico y la necesidad de jugadores creativos encajan perfectamente con el perfil de Bogusz. Además, su historial en Estados Unidos favorecería una rápida adaptación.

Europa también es una opción sólida, especialmente en ligas de perfil competitivo medio como Países Bajos, Bélgica o Escocia. Equipos de esas competencias ya lo han seguido desde su etapa previa en Leeds United.